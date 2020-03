Ultime Notizie Roma del 11-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta coronavirus aspetta dei controlli al Brennero e attesa la mattinata della chiusura come annunciato ieri dal cancelliere austriaco kurz controlli sanitari ieri ancora campione diventano serrati potranno Lasciare l’Italia solo automobilisti in possesso di un certificato medico che poi dovranno stare in auto isolamento per due settimane ti potranno per il momento invece transitare dopo la misurazione della temperatura corporea del camionista il confine con l’Italia resta aperto il traffico merci ai frontalieri camionisti e lavoratori saranno sottoposti a thermoscan provvedono i decreti firmati la scorsa notte a Vienna sarà inviato in Italia un team di 5 medici esperti cinesimembro della Croce Rossa di Pechino è uno specialista del Center for disease control and professionals porteranno la loro competenza fornitura per aiutare l’Italia l’epidemia del Corona virus Oggi intanto si svolgerà un nuovo CDM sull’emergenza coronavirus sta sul tavolo lo spostamento del pareggio di bilancio che sarà poi votato in giornata dalla la borsa di Milano prosegue tonica con il mibac che avanza del 2,7% 18359 punti corrono le banche è Tim mentre sono in calo i titoli lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 210 punti Joe biden mette le mani sulla nomination Democratica mentre Bernie Sanders Salvo sorprese appare ormai a fine corsa dall’ex vicepresidente il termine superazione delle primarie democratiche in cui si votava in sei stati si è trasformato in unTrionfo elettorale sul Mississippi e Missouri Ma soprattutto è suo lo stato del Michigan Quello dove c’era la posta in gioco più alta possiamo apre un uomo è stato trovato morto nell’incendio di un appartamento in una palazzina a Prato appunto allo stabile di quattro piani è stato evacuato è dichiarato momentaneamente inagibile dai vigili del fuoco per i danni causati dalle fiamme e dal fumo fuori casa dalla notte tra il 10 e il 11 marzo 25 persone un decidere quali sono state prese in carico dal 118 per ora ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa