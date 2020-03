Ultime Notizie Roma del 11-03-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione studio Roberta Frascarelli Corona Eros abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di questa emergenza lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del CDM Siamo lieti del clima che si Sta definendo a livello europeo aggiunge il premier al riguardo alla ulteriore stretta Chi è la Lombardia fa sapere di voler chiedere al governo Conte evidenziato Siamo in attesa delle richieste non c’è nessuna chiusura verso misure più restrittive nel Segreto ci sarà un congedo parentale speciale per tutte le famiglie italiane in alternativa la possibilità di usare un voucher per baby sitter lo dice il ministro del lavoro Nunzia catalfo a Palazzo Chigi al secondo giorno delle misurebinaria decisa dal governo per contenere il contagio del coronavirus il Bologna rallenta ancora molti negozi che non sono tenuti alle misure fissate dal governo infatti hanno deciso di chiudere per qualche giorno particolare si tratta di negozi di abbigliamento che scarpe quegli esercizi che necessitano un inevitabile contatto stretto fra i clienti e il personale anche molti ristoranti Soprattutto quelli che lavorano prevalentemente a cena hanno deciso di chiudere completamente fino alla fine dell’emergenza i bar sono quasi tutti aperti anche se qualcuno Soprattutto quelli più piccoli e con meno spazi di manovra per i clienti Hanno deciso di chiudere provvisoriamente gli effetti principali si vedono sui trasporti traffico è quasi scomparso gli autobus sono tutti semivuoti e anche in stazione autostazione aeroporto la flusso dei Passeggeri estremamente ridotto con controlli da parte delle forze dell’ordine i miei assistiti Stamattina sono stati condotti in una località segreta è protetta fuori regione vivonoerrore del momento in cui hanno saputo che Cristoforo Aguilar era evaso lo dichiara Michele Sodrio difensore della famiglia di Filomena Bruno la donna uccisa ad ottobre scorso ad Ardea Nova Foggia proprio Aguilar il 36enne evaso dal carcere di Foggia assieme ad altri 71 detenuti durante la rivolta del 9 marzo scorso il nome di Aguilar compare Tra i principali 3 Ricercati dei 16 detenuti tutte le fuga Mentre gli altri 56 parte si sono costituiti in parte sono stati arrestati dalle forze di oltre al giovane foggiano accusato di femminicidio ci sono anche Ivan Caldarola ritenuto vicino al clan Varese e Francesco Scirpoli legato a un clan Garganico per affilare si tratta della seconda caccia all’Uomo dopo la prima organizzata nei giorni immediatamente successivi al delitto della suocera ed è tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

