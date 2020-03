Ultime Notizie Roma del 11-03-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale in studio Frascarelli coronavirus abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le facoltà di questa emergenza lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del CDM Siamo gli eredi del clima che si Sta definendo a livello europeo tecnicamente ha spiegato il ministro dell’economia Gualtieri un’autorizzazione del parlamento funzionare fino a 20 miliardi in termini di indebitamento 25 miliardi in termini di stanziamento livello di deficit di niente da a quanto effettivamente sarà impiegato il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Varese medico di base Busto Arsizio Roberto Stella 67 anni è mortoporta all’ospedale di Como dove era ricoverato per insufficienza respiratoria dopo aver contratto il coronavirus la notizia è stata confermata dal sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli le borse europee rallentano Ma restano in territorio positivo mentre più c’era statunitensi affondano in controtendenza Milano che peggiora con Atlantia e Moncler prosegue la corsa delle sul dollaro a una virgola 1348 a Londra oggi internamento Fratelli d’Italia voterai allo scostamento di bilancio del governo perché la nazione viene prima della così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni i prossimi 14 giorni saranno cruciali per capire l’andamento dei casi di contagio da nuovo coronavirus in Italia lo afferma il direttore dipartimento malattie infettive dell’isee Gianni Rezza è ancora presto per pronunciarsi ha detto gli effetti delle misure restrittive non si vedranno entro questa settimana anche per quanto successopoi massicci spostamenti da Milano per questa settimana mi aspetto un aumento dei casi e non un calo questi giorni sconteranno quanto purtroppo accaduto poi inizieremo a vedere il teatro non si ferma se l’ordinanza anti coronavirus e chiude sale presente a toelettare primi settori a portare i nuovi mezzi e si rivolge al pubblico infinitamente più grande del web diretta streaming maratona di lettura e spettacoli ripresi dalla Spagna appuntamenti studiati ad hoc in pochi giorni i social City e canali YouTube sono diventati il nuovo palcoscenico per gli attori imparano a trovare un nuovo rapporto assolutamente non meno diretto e vivo con il loro pubblico è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

