Ultime Notizie Roma del 11-03-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno stanziati dal governo fino a 25 miliardi per l’emergenza coronavirus l’annuncio del premier Conte del ministro dell’economia tecnicamente un’autorizzazione del parlamento a stancare fino a 20 miliardi termini di indebitamento 25 in termini di stanziamento spiega Gualtieri che livello di deficit dipenderà da quanto effettivamente sarà impiegato la prima misura riguarderà la metà di queste risorse in viale sugli interventi per venerdì è tarata a 12 miliardi dell’Europa è arrivata una grande apertura sulla liquidità che per la richiesta di deficit dice il ministro dell’economia alle Commissioni bilancio secondo il governo disabili una caduta del prodotto per almeno un paio di media a prescindere dagli interventi che saranno messi in campo il ministro annuncia anche che nel viale anticorona di lusso ci saranno misure per rendere più facile lo stop al pagamento delle ratemutui e prestiti con un parziale di sostegno dello Stato e la sospensione per 18 mesi sulla prima casa in caso di riduzione o sospensione del lavoro e si prevede di posticipare una serie di adempimenti fiscali di Dubai del mette le mani sulla nomination Democratica mentre Barry Sanders Salvo clamorose sorprese a fare Ormai a fine conta per il vicepresidente il Mini Super Tuesday delle primarie di Anna si è trasformato in un nuovo trionfo e vai bene nel petto e gialle l’ennesima Vittoria gli ha preso la mano e Bernie condividiamo lo stesso obiettivo insieme batteremo Trump ha detto il presidente Intanto snobba il coronavirus annuncia nuovo comizio il di chiusura non c’è alcuna differenza Per quello che hanno fatto in affitti e le immagini provenienti dalla frontiera greca l’ho detto il presidente tu puoi dogana chiusa andate a divertenti sui migranti anche Renzi Finché le sue aspettative non Saranno soddisfatti libertà di movimento di tutta Europa revisione dell’Unione doganale assistenza finanziaria le frontiere con l’Europa ristorante aperte intanto e New York Times scrive che la Grecia avrebbe creato unsegreto la frontiera dove trattenere I migranti entrati regolarmente per poi respingerli illegalmente e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa