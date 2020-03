Ultime Notizie Roma del 11-03-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno spazio all’informazione a Lombardia che continua il suo pressing per misure più drastiche contro l’emergenza il premier Conte replica dicendo di aspettare che le richieste siano formalizzati e motivando le strisce che saranno valutate ma sempre attenzione perché la per la tutela della salute ma ci sono Libertà Ei diritti di cui si deve tener punto evitando distanze emotive proposte inviate replica il Presidente della Regione fontana che rilanciato l’esportazione del paese del modello Codogno sul supercommissario per con te sarebbe un errore nei prossimi 14 giorni saranno cruciali per capire l’andamento dei casi di contagio la ferma il direttore dipartimento malattie infettive dell’Istituto di sanità diretta ed è presto per pronunciarsi sugli effetti delle restrizioni in atto per questa settimana Aggiungimi aspetto un aumento dei casi non un calo fintanto Walter Ricciardi consulente del Ministero della Salute spiega che la richiesta Milanodi chiudere Tutto ha senso nella misura non lo è per il resto del paese anche se ti può valutare se la situazione dovesse cambiare il patto di stabilità Unione Europea va usato compressibilità spiega Anche la Merkel riprendo La videoconferenza di ieri con le istituzioni europee sull’emergenza coronavirus la cancelliera tedesca in Italia Europa non isolarsi Ma coordinarsi perché nessun sistema finanziario dovrà vivere una situazione di emergenza secondo Berlino non si può l’Italia di non spendere per la sanità gli investimenti devono avere la precedenza e la flessibilità c’è e dopo le decisioni austriache di una stretta al Brennero la cancelliera osserva che chiudere le frontiere non è in modo adeguato di ultime notizie chiusura torniamo in Italia un medico un infermiere sono stati aggrediti ieri sera nell’ ospedale Cotugno di Napoli da una persona con sintomi febbrili in attesa di fare il tampone spazientito l’uomo è andato in escandescenze dopo essersi tolto la mascherina sputato sulla dottoressa un infermiere che Due operatori messi in quarantena e locale evacuate significato Intanto è morto il presidente dell’Ordine dei Medici di Varese medico di base Roberto Stella 66era ricoverato per insufficienza respiratoria dopo aver contratto il coronavirus è tutto grazie per averci seguito l’invito tornano alla prossima edizione

