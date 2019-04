Ultime Notizie Roma del 11-04-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriele Luigi in studio Europa 27 il Regno Unito hanno concordato una proroga flessibile fino al 31 ottobre per la brexit altri sei mesi per trovare un accordo che la Premiere Dame intende per raggiungere il prima possibile forse anche prima della verifica di Giulio condizione posta dall’Unione la partecipazione della Gran Bretagna alle elezioni europee non andate via questo tempo ammonito il Presidente del Consiglio Europeo Donald tusk Macron non ha nascosto le sue preoccupazioni per metterle era necessario salvaguardare l’unità dell’Unione Europea addebitare una brexit senza accordo non si può aumentare l’IVA per fare la flat Tax perché si prenderebbero in giro le persone lo afferma il vicepremier Luigi Di Maioprecisando che neanche il ministro Tria ha mai considerato questa ipotesi del governo resta comunque aperto al confronto sulle misure previste dal documento in cui Tria segnala che altri 2019-2021 lo Stato spende da 133 miliardi in più in particolare per reddito di cittadinanza e quota 100 ma anche per il rilancio degli investimenti si sono ulteriori spending review mentre Salvini esclude nuove tasse puntando sulla crescita assicura la flat Tax va avanti nel rispetto dei conti nuovo allarme del Fondo Monetario Internazionale 5 Stelle lega intenzione sulla sanità della Campania dopo la mancata decisione sul commissario in consiglio dei ministri sarà oggi lo stesso governatore De Luca attuale commissario alla sanità presentare al tavolo di verifica del piano di rientro in programma al MEF un faldone con gli interventi nato cifre con le quali la Campania chiedelievitare la nomina del commissario una scelta sostenuta dal vice ministro leghista dell’economia Massimo Garavaglia è osteggiato invece dalla ministra della Salute a 5 stelle Giulia Grillo sport in chiusura Champions League Ajax Juventus se finisce 11 l’andata dei quarti di finale ancora aperta per entrambe le squadre alla porta delle semifinali brilla Cristiano Ronaldo che Rientrato dopo l’infortunio ma anche nel resto i compagni disordini ad Amsterdam prima della partita con decine di tifosi bianconeri Fermati con coltelli e bastoni Il Barcellona ha battuto il Manchester United 1 a 0 stasera il Napoli sfida l’Arsenal per l’andata dei quarti di Europa League è tutto dalla redazione di auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa