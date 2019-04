Ultime Notizie Roma del 11-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione della Luigi in studio si torna a parlare di brexit Europa a 27 del Regno Unito hanno concordato una proroga flessibile fino al 31 ottobre per l’uscita del regno dallo e altri sei mesi per fare un accordo che la premier theresa May intende per raggiungere il prima possibile forse anche prima della verifica di giugno condizione posta dall’Unione la partecipazione della Gran Bretagna alle elezioni europee non buttate via Questo tempo ha ammonito il Presidente del Consiglio Europeo Donald tusk il presidente francese Macron non ha nascosto le sue preoccupazioni per la cancelliera tedesca Angela Merkel era necessario salvaguardare l’unità dell’Unione Europea ed evitare una brexit senza accordo l’esercito sudanese riferiscono diversi miti africani paventando un colpo di stato in atto A circondapalazzo presidenziale con uomini e mezzi mentre si attende ancora l’annunciato discorso a reti unificate l’esercito è entrato questa mattina all’alba nella sede dell’ emittente radiotelevisiva di stato al quinto giorno di un sit-in di protesta davanti a loro quartier generale di Khartum di migliaia di persone che invocano la rinuncia del presidente Omar al Bashir al potere da 30 anni è presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è indagato con il suo capo di gabinetto e tre imprenditori dalla Procura di Bari per una vicenda che riguarda una fattura da €65000 pagata da due imprenditori baresi ad un’agenzia di comunicazione che ha curato la sua campagna elettorale per le primarie del PD del 2017 i reati contestati a vario titolo sono induzione indebita a dare O promettere utilità abuso d’ufficio e fatture prima che finanziaria si presentassero la regione Emilia non ha denunciato in procura una violazione del Segreto istruttorio porti in chiusura Champions League nella andata dei quarti di finale 11 tra Ajaxe Juventus aperta per entrambe le squadre la porta delle semifinali bene Ronaldo al rientro dall’infortunio ma anche nere e i compagni olandesi disordini ad Amsterdam prima della partita con decine di tifosi bianconeri Fermati con coltelli e bastoni nell’altro IV Il Barcellona ha battuto il Manchester United 1-0 stasera il Napoli sfida l’Arsenal Per i quarti di Europa League è tutto dalla redazione buona giornata

