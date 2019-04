Ultime Notizie Roma del 11-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella in studio colpo di stato in Sudan al potere da 30 anni si è dimesso il presidente Omar al Bashir mentre l’esercito che aveva circondato il palazzo presidenziale annunciato la formazione di un governo di transizione arrestati politici e funzionari di governo nella capitale Khartum al quinto giorno di un sit-in di protesta di migliaia di persone che invocavano la rinuncia di baci ora la gente della sua uscita di scena una logica di austerità porterebbe Conseguenze Ancora più pesanti lo afferma il premier Giuseppe Conte in un colloquio con la Repubblica e la stampa si deve proseguire con una politica che preveda incentivi semplificazioni misure di sostegno alle imprese e all’occupazione in un quadro di sostenibilità finanziaria con te torna poi a smentire divisospiega che non ci sono mai stati discussioni di rimpasto quando la flat Tax gradisce che si farà è nel programma e la disciplina fiscale va semplificata la pressione fiscale va alleggerita e poi parla di interventi su base progressiva sono stati recuperati dalla guardia costiera Libica è riportato indietro 20 migranti che avevano lanciato l’allarme attraverso il numero di emergenza di con ne ha dato notizia il Ministro dell’Interno Matteo Salvini esprimendo La sua soddisfazione ho posto il giudizio di arma forma la cosiddetta Guardia Costiera Libica interpretato la le 20 persone saranno riportati in una zona di guerra da una milizia finanziata dall’Unione Europea è una vergogna sostengono parliamo di Unicredit la banca potrebbe dover pagare una multa Per una presunta violazione della normativa antitrust in relazione al titoli di Stato europei nell’ambito di una investigazione della commissione europea su un periodo tra il 2007 e il 2012spiega una nota della società e spiega che se la commissione dovesse concludere che vi è sufficiente evidenza di una violazione della normativa potrà adottare una decisione che proibisca la condotta in esame che imponga ad UniCredit il pagamento di una sanzione per un ammontare massimo del 10% del fatturato annuo Mondiale della società nell’indagine dell’Unione Europea sono coinvolte 8 banche europee e tutto dalla redazione di auguro un buon proseguimento di ascolto

