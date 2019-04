Ultime Notizie Roma del 11-04-2019 ore 11:10

Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Pedrelli l’esercito sudanese riferiscono diversi media africani paventando un colpo di stato in atto ha circondato il palazzo presidenziale con uomini e mezzi militari sono anche entrati nella sede per emittente radiotelevisiva di Stato che trasmette da alcune ore marce militari interrotte a più riprese solo per annunciare un imminente discorso a reti unificate l’esercito entrato all’alba nel sedere dopo mesi di proteste al sesto giorno di una sitting di protesta davanti a loro quartier generale di Khartum da parte di migliaia di persone che invocano la rinuncia del presidente al Bashir al potere da 30 anni il 27 il Regno Unito hanno concordato una proroga flessibile fino al 31 ottobre questo significa ulteriori sei mesi per il Regno Unito per trovare lasoluzione possibile lo scrive su Twitter il Presidente del Consiglio Europeo Donald tusk qualcuno l’ha già ribattezzata un Halloween brexit perché le lancette dell’orologio del divorzio nel regno Sono spostate al 31 ottobre Unicredit potrebbe dover pagare una multa Per una presunta violazione della normativa antitrust in relazione a titoli di Stato europei nell’ambito investigazione della commissione europea. io do tra il 2007 e il 2012 lo spiega una nota della società che ha depositato una richiesta di supplemento al proprio documento di registrazione e al prospetto di base relativa al programma di emissione di certificati di investimento approvato da Consob dimenticano ha deciso di aprire un’indagine interna sulla vicenda di Emanuela Orlandi lo rende noto l’avvocato della famiglia Laura Sgro dicendo che la segreteria di Stato autorizzato l’apertura di indagine specificando che io esattamente sarebbero legati alle verifiche su una tomba del cimitero Teutonico Nemesisabbiamo incontrato Io in alcune occasione anche il mio avvocato Laura Sgro il segretario di stato Pietro Parolin con il quale abbiamo parlato del caso di Emanuela abbiamo presentato le nostre richieste lo ferma a Pietro Orlandi fratello di Emanuela interpellato sugli sviluppi della vicenda tra Juventus resta in bilico la qualificazione alle semifinali all’Arena di Amsterdam Luna di ieri sera lascio aperta la porta della Champions a due confezioni diverse di gioco spettacolare è quello di grande tecnica quello degli olandesi più smaliziato e tattico nell’interpretazione dei ed è tutto dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa