Ultime Notizie Roma del 11-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli auto da malore mentre era in auto con la madre non dicendo è morto a Roma è caduto intorno alle 8:00 in via Cristoforo Colombo Dov’è il traffico è rallentato per la preparazione del circuito di Formula e secondo quanto ho preso a bordo dell’auto c’erano madre figlio e zia le due donne hanno chiesto aiuto a una pattuglia della polizia locale per soccorrere il bambino le condizioni di salute del undicenne si sarebbero arrivate due vigili hanno ascoltato un’autoambulanza sul posto l’undicenne però è deceduto poco dopo traffico molto intenso in zona Eur a Roma questa mattina con coda e rallentamenti quindi tra le cause c’è la chiusura del tratto di Cristoforo Colombo in vista della gara di sabato del campionato di Formula è sul posto presente la polizia locale di Roma Ingordi si registra la tuta alare a sud della capitale da Ostia fino al 10018 aprile la programmata riunione del Consiglio dei Ministri in Calabria quanto si è preso la forma di governo non si sa ancora dove si terrà la riunione Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli nelle settimane scorse aveva annunciato che la riunione si sarebbe tenuta Gioia Tauro ma al momento non ci sono conferme in tal senso sulla Libia non servono prove di forza o altro è inutile che qualcuno dica ci penso io questo governo è l’unica cosa che deve fare tenere in sicurezza l’Italia alle sue aziende il Mediterraneo sopportando Il piano delle Nazioni Unite escludiamo del possibile intervento militare dell’Italia in Libia né oggi né mai e né oggi né mai sosterremo possibili interventi di altri paesi non ripeteremo gli errori del passato lo dice lui Caro Presidente non ci abbandoni a tolga il nostro appello lo stato Cioè se sa la sua parte Grazie per fortuna che c’è lei così si conclude la lettera diretta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarellaconsegnata al mattino pubblicata in prima pagina scritta dalle mamme del rione Villa Napoli dove un uomo è stato ucciso sotto gli occhi del nipotino che stava andando a scuola quindi se ti va di Anna Riccardi che guida la fondazione famiglia di Maria ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

