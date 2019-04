Ultime Notizie Roma del 11-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Julian assange fondatore di WikiLeaks è stato arrestato all’ambasciata dell’Ecuador a Londra dopo che Cristo ha revocato la concessione dell’asilo al giornalista australiano custodia alla stazione centrale di Scotland Yard mi sono portato al più presto davanti ai magistrati riferisce la polizia londinese colto da malore mentre era in auto con la madre 11 anni è morto a Roma caduto torno alle 8:00 in via Cristoforo Colombo Dov’è il traffico è rallentato per la preparazione del circuito di Formula e secondo quanto si è preso a bordo dell’auto c’erano madre e figlio zia le due donne hanno chiesto aiuto a una Giulia Della locale polizia per soccorrere il bambino le condizioni di salute del undicenne si sarebbero arrivate due pattuglie dei vigili hanno ascoltato un’autoambulanza sul posto lo dici a me però è decedutouna bottiglia incendiaria è stata lanciata questa notte contro alcune auto e motorini di proprietà di Poste Italiane a Genova è successo a Bolzaneto in via Pastorino all’interno del parcheggio adiacente ufficio postale Roma coinvolto 3 motorini e quattro auto sull’episodio Indaga la Digos di 12, €3000000 è stato eseguito dalla polizia economico-finanziaria di Venezia Su ordine del GIP nell’ambito di un’indagine per riciclaggio internazionale di esercizio abusivo dell’attività finanziaria riguardante il reinvestimento all’estero delle tangenti incassate dalla ex presidente del Veneto già nell’indagine che coinvolge sei persone sono coinvolti due commercialisti che domani nel ruolo di prestanome a Roma ti risponderebbe così Salvini magna tranquillo Così il sindaco di Roma Virginia raggi in merito alle dichiarazioni del Ministro dell’Interno con cui aperto alla possibilità che la lega ti chiami via alla poltrona di primo cittadino del Campidoglio Roma è una città complicata da governareha bisogno di una tensione quotidiana aveva detto Salvini quando ho due minuti perché riesco comunque fare due passi per la città tramite reale e romani che mi dicono dai Ma te hai detto dalla redazione Grazie per averci seguito Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa