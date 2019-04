Ultime Notizie Roma del 11-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Giuliano Sangiorgi fondatore di WikiLeaks stato arrestato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra dopo seguito ha revocato la concessione dell’asilo al giornalista Australiano a pancia in giù alla stazione centrale di Scotland Yard rapportato al più presto davanti ai magistrati matrice Industriale 11 aprile alla Galleria degli Uffizi a Firenze dove arrivato al Don Jon accompagnato dal forno e dai due figli non ho tanto infortunio alla caviglia che lo costringe carrozzina Il barone ti ho voluto visitare il museo soffermandosi in particolare davanti alla Venere del Botticelli e poi le sale dedicate a Leonardo Michelangelo e Caravaggio accolto dal direttore Smith con lui anche alcuni amici e le guardie del corpo e poi salito sulla terrazza per un caffè per guardaredall’alto in particolare Palazzo Vecchio solo all’uscita alcuni fan lo hanno riconosciuto e lo hanno avvicinato il cuneo fiscale sul lavoro dipendente in Italia e per le famiglie con reddito più alto tra i paesi OCSE dopo la Francia Secondo l’ultimo rapporto tecnico riferito al 2018 il Cuneo per i nuclei familiari con due figli nei quali lavora solo una persona è pari al 39,1% a fronte di una media OCSE del 26,6% se si guarda invece ai lavoratori single Italia e terza dopo Belgio e Germania con il 47,9% percentuale in aumento di 0,2 punti rispetto al 2017 in questo momento come governo siamo esclusivamente impegnati per la crescita del paese lo ha detto il vicepremier Di Maio a margine del salone del mobile in un momento in cui l’economia dell’Europa rallenta aggiunto noi dobbiamo essere in grado di accelerare tramite le esportazioni anche verso nuovi mercatidove ci sono i ceti medi che vogliono comprare i made in Italy il 2018 è stato un anno in cui MPS si è rimessa in cammino e in cui la banca e i suoi dipendenti sono tornati a svolgere un’attività di questo marchio è questo Brand sono tornati sul mercato pur con tutti i paletti e i commitments imposti dal piano di ristrutturazione concordato con l’Unione Europea che Questo esercizio molto più complesso lo ha detto l’amministratore delegato Marco Morelli illustrando in assemblea i risultati della banca nello scorso esercizio imprenditore italiano Sergio cavalli rapito in Nigeria il 30 marzo è stato liberato la procura di Roma lo ascolterò appena rientrerà in Italia sul sequestro il PM Sergio colaiocco aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona con finalità di terrorismo Savalli originario di un’oretta nel cuneese era stato prelevato il 30 marzo mentre andava in auto a kaduna dove risiedeva da noied è tutto Grazie dell’attenzione dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa