Ultime Notizie Roma del 11-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura il giornalista australiano Julian assange è stato arrestato a Londra in ambasciata del Ecuador Dove si trovava da 7 anni dopo che il paese sudamericano lì arrivo all’asilo che gli aveva concesso che era la giustizia del Regno Unito dice il Ministro dell’Interno britannico protetta Wikileaks usa la revoca illegale il presidente dell’Ecuador l’asilo tanto per violazione in convenzione internazionale Ma non hai trovato dove c’è la pena di morte per richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti hanno già dato all’avvocato via San Germain di Chiara grazie alla polizia per l’arresto la cronaca malore mentre è in auto con la madre la zia che lo porta a scuola muore un undicenne Roma è accaduto questa mattina in via Cristoforo Colombo Dov’è il traffico è rallentato anche per la preparazione del circuito di Formula e per due donne hanno confermato una pattuglia della polizia locale che ha portato il18 le condizioni del genere però si sono aggravate all’arrivo dell’ambulanza giunta in 7 minuti Era già morto indagine per omicidio colposo il traffico nel quadrante su da questa mattina è rallentato proprio per la formula è l’ultima notizia in chiusura China eastern Airlines una delle tre principali compagnie aeree cinesi a controllo statale ha deciso di chiedere indennizzo per i danni subiti dalla messa a terra dei b737max per i timori la loro sicurezza dopo l’incidente del 10 marzo che è coinvolto lo stesso modello di Etiopia Airlines causando 157 era mosse alla prima del suo genere è maturata tra vettori cinesi è stata annunciata media locali da alcuni funzionari della compagnia di un incontro tenuto martedì è tutto grazie per averci seguito le news e torno la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa