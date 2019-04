Ultime Notizie Roma del 11-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno apertura del profilo delineato per l’indebitamento netto richiederà l’individuazione di coperture di notevole entità la legislazione vigente in materia fiscale viene per ora confermato nell’attesa di definire le misure alternative di copertura e di riforma fiscale nei prossimi mesi in preparazione della legge di bilancio 2020 che scrive il ministro dell’economia Tria nella prefazione al Def Salvini sottolinea Non ti è mai pensato per fare la flat Tax Che senso avrebbe fa sapere intanto che il cuneo fiscale su lavoro dipendente in Italia per le famiglie monoreddito il più alto dopo la Francia si è sterili imprenditori d’Italia Sergio Favalli rapito gli Zeri del 30 marzo scorso è stato liberato la procura di Roma lo ascolterò appena rientrerà in Italia tu la luce nel pieno centro con gli ho aperto un fascicolo d’indagine per sequestro di persona con finalità di ferroimprenditore da stato prelevato il 30 marzo mentre ero in auto nella stessa area è stato sequestrato in passato Don Maurizio pallù in seguito anche lui libera andiamo in Libia 58 morti il bilancio delle vittime degli scontri scoppiato una settimana fa a Tripoli di cui Dai ci riferisce l’organizzazione Mondiale della sanità No non far sapere che i pesanti scontri a fuoco nell’aria di Tripodi hanno causato 6000 sfollati Se ci fossero interessi economici dietro al caos Libia se la Francia avesse bloccato Di iniziativa Europea per portare la pace e fosse vero non starò a guardare anche perché le conseguenze le pagherebbero gli italiani si rigenera fare una visita non ufficiale questo pomeriggio a Mosca per incontrare i funzionari di alto livello del Ministero della Difesa Russo il sostituto procuratore generale della Cassazione Pina Casella chiesto la conferma della sentenza tempi di reclusione per l’ex direttore del TG4 Emilio Fede che ha 2 anni e 10 mesi per la consigliera Lombarda Nicole Minetti così Come stabilito dalla Svizzera nel processo cosiddetto rubi le accusefavoreggiamento della prostituzione per le serate nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore del tentativo di induzione quest’ultima cosa riguarda solo il mio Fede per il procuratore generale e Silvia dentro di te inizia tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa