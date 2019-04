Ultime Notizie Roma del 11-04-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo giovedì 11 aprile in studio Ferrigno stati un’informazione esteri in apertura il giornalista australiano Julian assange è stato arrestato a Londra in ambasciata del Ecuador Dove si trovava da 7 anni dopo che il paese sudamericano gli arrivo all’asilo che gli aveva concesso risponderà la giustizia del Regno Unito dice il Ministro dell’Interno britannico protesta Wikileaks che accusa la zia revoca illegale il presidente dell’Ecuador per l’asilo tanto per, convenzione internazionale ma non sarà estradato dove c’è la pena di morte c’è richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti annunciato l’avvocato di assange e lei dichiara grazie alla polizia per l’arresto andiamo in gita perché prima delle tre principali compagnie aeree a controllo statale ha deciso di chiedere indennizzi per i danni subiti dalla messa a terra degli 737 Max per i timori sulla sicurezza dopo l’incidenterivolto uno stesso modello di Etiopia Airlines causando 157 la nostra la prima del suo genere è maturata tre vettori cinese stata annunciata secondo i media locali da alcuni funzionari della compagnia io non ho tenuto martedì torniamo in Italia la cronaca malore mentre ero in auto con la madre la zia che lo portano a scuola muore 11 anni a Roma è accaduto questa mattina in via Cristoforo Colombo Dov’è il traffico è rallentato anche per la preparazione del circuito di Formula e per due donne hanno fermato una pattuglia della polizia locale che ha allertato il 118 le condizioni del 11 anni però si sono aggravate all’arrivo dell’ambulanza giunta in 7 minuti Era già morto indagine per omicidio colposo il traffico nel quadrante tu da questa mattina è rallentato per la formula e all’EUR ultima notizia di cronaca il sostituto procuratore generale della Cassazione Pina Casella chiesto la conferma della condanna di reclusione per l’ex direttore del TG4 Emilio Fede che ha 2 anni e 10 mesi per continuare a Lombardia Nicole Minetti così Come stabilito dalla pelle ho visto nel processo cosiddetto Ruby bis la croce sono di favoreggiamento dellaper le serate nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore del tentativo di induzione quest’ultima riguarda solo Fedez generale il verdetto bit è ineccepibile e tutto grazie per averci seguito le news tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa