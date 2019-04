Ultime Notizie Roma del 11-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno essere in primo piano giornalista italiano Julian assange è stato arrestato a Londra nell’ambasciata dell’Ecuador Dove si trovava da 7 anni dopo che il paese sudamericano gli avevo dato l’asilo che gli aveva concesso risponderà la giustizia del Regno Unito è il Ministro dell’Interno britannico protesta Wikileaks che accusa la revoca illegale il presidente del Ecuador di Chiara Alvino tolto per violazioni convenzione internazionale ma non sarà estradato dove c’è la pena di morte c’è richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti annunciato l’avvocato di assange è il primo ministro Teresa mi dichiara grazie alla polizia per il resto è nato per l’indebitamento netto di chiederà l’individuazione di coperture di notevole entità Siamo in attesa di definire le misure alternative di coperture di riforma fiscale nei prossimi mesi in preparazione della legge di bilancioil ministro dell’economia Tria nella preparazione al Def Salvini dichiara non c’è mai pensato di aumentare l’IVA per fare la flat tax che tanto avrebbe intanto fa sapere che il cuneo fiscale telefono di Trenitalia per le famiglie monoreddito il più alto dopo la Francia 58 morti il bilancio delle vittime degli scontri scoppiato una settimana fa a Tripoli di cui si riferisce l’organizzazione Mondiale della sanità lo fa sapere che i pesanti scontri a fuoco nell’area di Tripoli hanno causato 6000 sfollati invece prendere Salvini attacca Parigi se ci fosse l’interesse per l’amicizia tra il caos Libia se la Francia avesse bloccato una iniziativa Europea per portare la pace 2018 da guardare anche perché le conseguenze le pagherebbero gli italiani il generale haftar a fare una visita non ufficiale a Mosca per incontrare funzionario di alto livello del Ministero della Difesa Russo ultima notizia in chiusura andiamo in cucina perché il timer online su una delle tre principali compagnie aeree del paese a controllo statale ha deciso di chiedere indennizzi a Boing per i danni subiti dalla messa a terra degli di 737la loro sicurezza dopo l’incidente del 10 marzo Castel Volturno stesso modello che ti offre Merlin scaldando 157 riti nei dadi da me ma la mossa la prima del suo genere maturata tre vettori cinesi è stata bruciata secondo i media locali di alcuni funzionari della compagnia non incontro tenuto martedì è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

