Ultime Notizie Roma del 11-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio proseguirà fino al 3 maggio I love da uno dell’Italia ma dal 14 aprile Sono previste le prime riaperture a cominciare da librerie negozi per bambini da oggi sarà operativa la task force guidata da quella operata comitato tecnico-scientifico del percorso della Fase due calano intanto per il settimo giorno consecutivo i ricoveri da coronavirus in terapia intensiva ponte alla battaglia degli eurobond Europea servono subito L’Italia non firmerà alcun accordo afferma il premier definendo le proposte dell’eurogruppo un primo passo avanti ancora insufficiente poi attacca Salvini meloni mentono dicendo che useremo in Meschi leader di Fratelli d’Italia replicano accusando il conto di usare la TV pubblica per insultare Chiama in causa Mattarella tramonto pubblica il decreto per offrire assistenza Alitalia tra cui apparecchiature mediche personale militare il numero di vittime americaneil coronavirus sia presto Intanto a superare quello italiano con un nuovo record di decessi giornalieri oltre 2100 raggiunta quota 500 mila casi accertati negli Stati Uniti nel mondo superato le 100 mila vittime ed Elena anche Leonardo posta.mps Anas si ferma la corsa Al rinnovo dei vertici delle più importanti società pubbliche le nomine di 32 partecipanti e sono sul tavolo del governo ipotesi in tempi di coronavirus Ecco le società che valgono il 3% del PIL E dovranno essere i protagonisti della di partenza e quella di una conferma in blocco per un altro anno i medici gli infermieri le suore e sacerdoti sono i crocifissi per amore di oggi così Papa Francesco che ieri ha celebrato una inedita Via Crucis in una piazza San Pietro vuota insieme sanitari e detenuti Bergoglio stasera presi da invece la veglia Pasquale la basilica Vaticana i fogli di carta su cui Paul McCartney scritto a mano le parole di Giuda è stato venduto per 910000 dollari in un’asta organizzata in occasione del cinquantesimo anniversario dellabattuta 200.000 dollari la pelle di una grancassa con il logo della band il nuovo dpcm prolunga anche eventi sportivi allenamenti la quarantana fino al 3 maggio hai visto che pallavolo e basket hanno dichiarato chiuse le loro stagioni e soprattutto il calcio a esserne interessato botta e risposta Malagò Gravina prendo altro che il calcio ha scelto una strada diversa dice il presidente del CONI il calcio la sua specificità sia in linea con replica il presidente della FIGC ed è tutto anche per questa edizione appuntamento a più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa