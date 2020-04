Ultime Notizie Roma del 11-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con chiusura prorogata al 3 maggio con te le misure stanno dando frutti nel nuovo dpcm resta lo stop agli spostamenti dal 14 aprile aperti cartolibrerie librerie negozi per neonati e bambini e taglio Boschi comitato ricostruzione colao alla guida l’eurogruppo ha fatto passi in avanti ma è insufficiente i casi di coronavirus negli Stati Uniti sono oltre mezzo milione precisamente 500399 i morti sono 18693 e quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University i morti nelle ultime 24 ore sono stati la C record di 2100 è terminata nel silenzio senza il consueto discorso conclusivo del papa alla Via Crucis che ha presieduto a causa dell’epidemia di Chrono virus Non come vuole la tradizionema senza fedeli in una piazza San Pietro deserta sulle note del coro della Cappella Sistina il pontefice ha lasciato la piazza senza aggiungere parole alle meditazioni composte dal carcere di papà e sono 1985 guariti di ieri Per un totale di 30455 lo dice il capo della protezione civile Angelo Borrelli in conferenza sul coronavirus i casi totali in Italia hanno raggiunto quota 147577 incassi totali comprendono gli attualmente positivi che i guariti e i decessi Scendono i ricoverati con si migliora sono 28242 mentre sono 3497 quelli in terapia intensiva Oggi si sono registrati 570 decessi in totale sono 18849 16319 i volontari in campo che si aggiungono al personale delle strutture operative e al personale sanitario Speriamo di scuola precari le rinnovo delle graduatorie d’istituto slitta al21 parla il presidente del sindacato ANIEF non c’è motivo il ministero ci ripensi sentiamo inaccettabili per quanto riguarda la gestione del precariato ci saremmo aspettati piuttosto che bloccare l’aggiornamento delle graduatorie interne d’istituto o come già avvenuto bloccare l’aggiornamento delle 24 mesi ci saremmo Aspettati invece proprio l’esatto contrario c’è un aggiornamento immediata visto che comunque la mobilità è partita in anticipo rispetto alle richieste delle altre organizzazioni sindacali una procedura di mobilità che deve 200.000 insegnanti e ATA accettare domanda sul sistema istanze online è un decreto legge che vede anche un concorso comunque che sarà che non sarà espletato cioè sono un corso quindi rimane via del Governo di risolvere il problema attraverso i concorsi nella realtà di fatto con questa emergenzaQuindi permangono tutti i problemi strutturali emergenziali anche dalla gestione della supplente che erano stati individuati a ottobre dal governo è che saranno ancora peggiori per la prossima estate in avvio A settembre dell’anno scolastico non è attraverso una gestione delle domande delle messe a disposizione che sono domande fuori graduatoria docenti supplenti che si risolve il problema della continuità didattica che si risolve il problema dell’inizio dell’anno scolastico con i precari in cattedra inizio tra l’altro che Il ministero vorrebbe anticiparsi stiamo parlando di un sistema totalmente sbagliato bisogna al contrario aggiornare immediatamente della tua d’istituto in maniera telematiche se qualcuno che gestisce siti informatici non deve essere rimosso e sostituito da altre persone che siano in grado bisogna fare questa operazione bisogna fare in modo che i presidi possono chiamare per graduatoria d’istituto cheQuindi con un criterio meritocratico e supplenti e bisogna utilizzare queste graduatorie anche per le assunzioni in ruolo una volta esaurita diciamo le graduatorie di merito dei concorsi o le graduatorie ad esaurimento questo è molto importante perché in questo modo andremo ad avere i precari in cacca del primo settembre molti di questi precari confermata nei ruoli e quindi potrebbe garantire continuità didattica cominceremo ad aggredire il problema della supplentite e cominceremo a risolvere un problema grosso che ha la scuola italiana Dov’è settembre ci sarà il record di precari 200.000 non è possibile 1 su 6 ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa