Ultime Notizie Roma del 11-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Donald pubblica il decreto per offrire assistenza Alitalia tra cui apparecchiature mediche personale militare numero di vittime americane legata al coronavirus sia presto Intanto a superare quello italiano con un nuovo record di decessi giornalieri oltre 1100 raggiunta quota 500 mila i casi accertati negli Stati Uniti i morti sono 18693 nel mondo superate le 100.000 vittime e proseguirà fino al 3 maggio e lockdown l’Italia ma dal 14 aprile Sono previste le prime riaperture cominciare da librerie negozi per bambini da oggi sarà operativa la task force guidata da collo per affiancare il comitato tecnico scientifico nel corso della fase 2 chiamo intanto per il settimo giorno consecutivo i ricoveri da coronavirus in terapia intensiva conta la battaglia degli eurobond nell’Unione Europea servono subito L’Italia non firmerà lacuna accordo afferma il premier definendo le proposteeurogruppo un primo passo rampe ancora insufficiente poi attacca Salvini meloni mentono dicendo che useremo il mese i leader di lega e Fratelli d’Italia replica usando Conte di usare la TV pubblica per insultare e chiamano in causa Mattarella ed è anche Leonardo posta.mps Anas si ferma la corsa il rinnovo dei vertici delle più importanti società pubbliche le nomine di 32 partecipate sono sul tavolo del governo in tempi di coronavirus piccole società che valgono il 3% del PIL E dovranno essere protagoniste della di partenza e quella di una conferma in blocco per un altro anno e in questa situazione di emergenza sanità l’Italia è Chiamata ad agire con grande forza e rapidità per sostenere il comparto sanitario le persone colpite dal coronavirus per supportare le famiglie giovani per salvaguardare il comparto economico industriale dell’Italia occorrono misure straordinarie provvedimenti economici mirati a raggiungere tali scopi per numerosi temi in discussione da parte del Governo il messaggio della Angi l’associazione Nazionale giovaniSalvatori promossa è patrocinata dalle maggiori istituzioni italiane ed europee ne abbiamo parlato con il presidente Gabriele Ferriere con grande forza capita per sostenere il comparto sanitario le persone colpite dal virus Ma soprattutto salvaguardare il comparto economico e industriale dell’Italia mettendo in primo piano i giovani che noi con anch’io Associazione Nazionale giovani innovatori abbiamo lanciato il decreto connessioni diretto al Ministero dell’Innovazione e dello sviluppo economico e al governo del premier conti in qualche modo sulla stabilizzazione digitale sulle misure a sostegno di imprese startup sulla riduzione del divario digitale sulla cosiddetta tutela del lavoro anche nella Sicurezza del dato delle cercare di dare un contributo mirato a salvaguardare quello che l’ecosistema italiano in particolar modo sul tema della riduzione del divario digitalechiediamo che possono essere sbloccare gli incentivi alla famiglia per l’adozione della banda ultralarga per poter promuovere tutto quello che il tema della Telecomunicazioni in quanto sono stati evidenziati come più di un anno la linea internet e poi il 20% degli studenti non è riuscito a seguire quello che hai il progetto della didattica distanza lanciato dal ministero e quello di poter promuovere le imprese con la possibilità di poter istituire presso il tuo Nazionale innovazione Eve i contributi che possano sostenere le imprese innovative più di undicimila registrata registro delle imprese in modo particolare cielo lavoratori che loro promotori che chiaramente in questa fase stanno in una situazione di grave difficoltà sul tema della comunicazione digitale il nostro invito era quello di poter istituire un fondo per l’acquisto di piattaforme digitali per le famiglie bisognose Oltrepassando sia dalla Piano Nazionale Scuola digitale che su quello dellalibro di testo digitale con l’obiettivo di poter rendere quindi il ruolo della della didattica distanza più rafforzato anche attraverso la diffusione attraverso i Palinsesti Rai contenuti legati alla cultura per approfondimenti tramite i canali dedicati al fianco dei giovani introducendo anche delle pubbliche economiche e sul mondo del digitale per piccoli anche qualche voce della scuola primaria che secondaria ed è tutto buon proseguimento di ascolto

