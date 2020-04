Ultime Notizie Roma del 11-04-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione da Roberta Frascarelli emergenza coronavirus sono oltre 100.000 100 2005 25 decessi al mondo legati al nuovo coronavirus Secondo i dati aggiornati dell’università americana John occhi soltanto negli Stati Uniti casi e sono oltre mezzo milione precisamente Tu invece 2399 i morti sono 18693 machiper coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono in macchina cifra record 2300 gli Stati Uniti si avviano superare Italia per numero di decessi per coronavirus intanto il presidente Trump pubblica il memorandum assistenza Alitalia per il covid-19 nel decreto del presidente americano si fa riferimento all’Italia come uno degli alleati più stretti e di vecchia data degli Stati Uniti un’Italia alla qualevirus Ha reclamato più di 18mila video male al quinto si legge nel testo Il sistema sanitario vicino al collasso che minaccia di far scivolare L’economia in una profonda proviamo le misure restrittive fino al 3 maggio la decisione difficile ma necessaria e di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi annunciando il nuovo dpcm l’auspicio È che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela e gradualità ma ripartire Dipenderà dai nostri sforzi se ci vediamo adesso c’è rischio di ripartire da capo è necessario tenere alta l’attenzione anche a Pasqua spiega il premier il lavoro per la fase due già pronto Non possiamo aspettare che il virus sparisca dal nostro territorio servirà un programma articolato e organico su due pilastri un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro nonostante l’epidemia volevano trascorrere il compleanno nella casa sullaComo così sono partiti da Monaco di Baviera Ma in Italia sono stati fermati dalla finanza sanzionati e messe in quarantena è successo a una coppia di 25-30 anni che è stata fermata nella tarda serata di venerdì nell’ambito dei controlli per il divieto di spostamento lungo la Statale Regina diretta a Menaggio nell’inchiesta della procura di Milano sul caso del Pio Albergo Trivulzio risulta indagato il direttore generale dell’Istituto Giuseppe calicchio per le ipotesi di reato di epidemia colpose omicidio colposo il piccolo e uno dei tanti quasi una quindicina Into the la procura Milanese aperto sulla gestione delle case di riposo milanesi e Nati da denunce di lavoratori e familiari di anziani morti trovo inaccettabile che due senatrici sottoposte al controllo di polizia mentre si stavano recando a Roma per partecipare ai lavori del Senato siano state oggetto di segnalazioni dalla questura di Messina e Roma nonostante avessero dimostrato di essere nell’eserciziole loro funzioni Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta casellati più volte ho richiesto che il governo faccia piena chiarezza perché non sia ostacolata in nessuna sede un’attività che ha fondamento costituzionale Mi auguro che il premier Conte post e pubblicarlo nel prossimo provvedimento concludi casellati ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa