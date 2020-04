Ultime Notizie Roma del 11-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale i nuovi entrati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli coronavirus alla Procura di Milano che Indaga sul Pio Albergo Trivulzio punta a fare appartamenti nel fascicolo per epidemia colposa e omicidio colposo a carico del direttore generale Giuseppe calicchio su Oltre 100 morti si parla di un totale di quasi 150 venute nell’istituto dopo lo scoppio dell’epidemia di coronavirus degli altri fascicoli sulle case dei poveri scritti per gli stessi reati anche i legali rappresentanti dell’Istituto Don Gnocchi e della Sacra famiglia di Cesano Boscone troviamo le misure restrittive fino al 3 maggio una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche e lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi annunciando il nuovo dpcm L’ufficio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela gradualità ma ripartireRiposati se ci vediamo Adesso c’è il rischio di ripartire da capo è necessario tenere alta All’attenzione anche a Pasqua spiega il premier il lavoro per la fase 2 già pronto Non possiamo aspettare sparisca dal nostro territorio servirà un programma articolato e organico su due pilastri un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro Donald Trump pubblica il memorandum per offrire assistenza Alitalia per il covid-19 nel decreto del presidente americano si fa riferimento all’Italia come uno degli alleati più stretti di vecchia data degli Stati Uniti un’Italia alla quale coronavirus reclamato più di 18mila video ma ne ha spinto si legge nel testo Il sistema sanitario vicino al collasso e che minaccia di far scivolare L’economia in una profonda recessione i casi di coronavirus in negli Stati Uniti sono oltre mezzo milione precisamente 500.000 399 i morti sono 18693 e quanto emerge dai dati della Johns Hopkins Universityè stata aperta un’inchiesta per epidemia colposa omicidio colposo anche sulla casa di riposo di Mediglia Milano che fu la prima di cui si inizia a parlare nelle scorse settimane per un aumento impressionante di morti tra gli anziani oltre 60 in totale sulla gestione degli ospiti nel pieno dell’emergenza coronavirus da quanto si apprende un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Milano sulla base di denuncia dei familiari e poi trasmesso alla p.m. di Lodi competenti sulla zona di Mediglia l’INPS ha ricevuto fino alle 16 di ieri 10 aprile 4 milioni e mezzo di domande per prestazioni legate all’emergenza coronavirus per 8,8 milioni di beneficiari lo fa sapere l’istituto spiegando che solo per le indennità di €600 per i lavoratori autonomi che hanno dovuto interrompere o ridurre la propria attività sono attivate quasi 4 milioni di domande per la cassa integrazione sono arrivata e 198000 domande per 2890000beneficiari mentre per l’assegno ordinario sono arrivata e 100800 domande per 1682038 Grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa