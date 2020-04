Ultime Notizie Roma del 11-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli emergenza coronavirus nei prossimi giorni non fare sciocchezze continuate rafforzate se possibile ai convincimento l’obbligo di seguire le previsioni che questo periodo Vi abbiamo la fine è ancora lontana vi continua a supplicare state in casa State attenti e continuate ad essere responsabili Come lo siete stati finora lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza di parkour in conferenza stampa alla protezione civile metteremo definitivamente alle spalle questa drammatica emergenza solo quando verrà scoperto un bacino efficiente ed efficace fino ad allora abbiamo solo antitodo noi stessi i nostri comportamenti ha detto Arcuri devono servire anzitutto a prevenire e contenere i contagi Siamo noi che dobbiamo dare una mano a noi stessi Non possiamodobbiamo sbagliare i tempi dell’uscita della cosiddetta fase 1 riservare più tempo alla preparazione dei pasti E dedicare una particolare attenzione alla prima colazione da fare attenzione a non riempire la credenza di snack dolci e salati questi alcuni consigli per trasformare la quarantena in una nuova opportunità di salute che arrivano dall’istituto superiore di sanità a seguito della richiesta di convocazione urgente della commissione di vigilanza da parte dei capigruppo dell’opposizione che chiedono il ripristino dell’equilibrio informativo dopo le dichiarazioni di ieri sera del presidente del consiglio Giuseppe Conte ha fissato una nuova riunione informale in videoconferenza dei componenti dell’ufficio di presidenza e sei già tutti i commissari per la giornata di martedì lo sottolinea il presidente della commissione di vigilanza Rai Alberto barachini nel frattempo aggiunge ho inviato una lettera ai vertici del Servizio Pubblico chiedendo che sia garantito quanto prima una proporzionato diritto di replica al leader delvisione citato nelle dichiarazioni del premier la procura di Milano che Indaga sul Pio Albergo Trivulzio a fare accertamenti nel fascicolo per epidemia colposa omicidio colposo a carico del direttore generale Giuseppe calicchio su Oltre 100 morti si parla di un totale di quasi 150 avvenute nell’istituto dopo lo scoppio dell’epidemia di coronavirus degli altri fascicoli sulle case di riposo e tristi per gli stessi reati anche legali rappresentanti dell’Istituto Don Gnocchi e della Sacra famiglia di Cesano Boscone la piazza vuota e silenziosa della Basilica inferiore di San Francesco d’Assisi frati del Sacro convento hanno posizionato una croce di fiaccole la croce che per San Francesco e la luce di Dio diventa in questi giorni per i francescani simbolo di speranza dell’umanità chiamata a rinascere e risolvere una bandiera della Repubblica Sociale Italiana pizzaporticato di un’abitazione nella zona del Trasimeno è stata scoperta e rimossa dalla Digos di Perugia dopo una Segnalazione inviata da un cittadino tramite l’applicazione ilpol il proprietario che altro mi tagliano di 56 anni è stato denunciato per vilipendio o danneggiamento alla bandiera la banca d’Italia raccomanda alle banche di estendere su base volontaria le misure varate dal Governo anche a favore di categorie di soggetti che potrebbero versare in situazioni di difficoltà e ho in relazione a tipologie di rapporti contrattuali al momento non comprese nei predetti provvedimenti centrale sottolinea come le raccomandazioni si riferiscono anche alle misure adottate su base volontaria e valgono in quanto applicabili Anche laddove rapporti con la clientela siano ordinariamente tenuti per il tramite di reti esterne e tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa