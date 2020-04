Ultime Notizie Roma del 11-04-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno emergenza coronavirus nei prossimi giorni non state sciocchezze La fine è ancora lontana vi continua supplicare state a casa State attenti e continuate ad essere responsabili Come lo siete stati finora del Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa alla protezione civile definitivamente alle spalle questa drammatica emergenza solo quando verrà scoperto un bacino che ti sente dirti allora abbiamo un solo antidoto noi stessi i nostri comportamenti non possiamo e non dobbiamo sbagliare i tempi dell’uscita dalla tua suddetta fase 1 Ele presidente della commissione di vigilanza Rai Baracchini ha convocato una riunione informale dei commissari per martedì dopo aver ricevuto la lettera con cui lega Fratelli d’Italia quanto Italia attraverso i loro capi gruppo in vigilanza avevano chiesto di discutere le gravi dichiarazioni del Presidente del ConsiglioCon riferimento alla conferenza stampa di ieri del premier Salvini ha chiamato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimergli rammarico indignazione Che posizioni parlano di Attacco frontale Baracchina garantito qua prima uno proporzionato diritto di replica e leader dell’opposizione citati in le dichiarazioni del premier negli Stati Uniti Donald Trump pubblica il decreto per offrire assistenza Alitalia per cui apparecchiature mediche personale militare nuovo record intanto di decessi ieri oltre 2100 500.000 i casi accertati finora di notti sono più di 18 mila nel mondo superate le 100.000 vip è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa