Ultime Notizie Roma del 11-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno prezzi dell’ Istituto Palazzolo Don Gnocchi di Milano sono indagati dalla procura nell’ambito della vicenda dei contatti e delle morti nella RSA Milanese l’indagine e per diffusione colposa dell’epidemia è un omicidio e l’ambito della stessa inchiesta indagato anche il presidente del CdA della ampast la cooperativa di cui fanno parte i lavoratori della RSA la procura di Milano che Indaga sulle Pio Albergo Trivulzio punto a fare accertamenti nel fascicolo per epidemia colposa omicidio colposo a carico del direttore generale calicchio su Oltre 100 morti avvenute nel Istituto aperto un’inchiesta per epidemia colposa di omicidio colposo anche sulla casa di riposo di Mediglia provincia di Milano che fu la prima di cui si iniziò a parlare per un picco di 60 morti tra gli anziani l’economia la banca d’Italia ha inviato a tutti gli istituti una raccomandazionequantificazione degli spazi per ridurre al minimo i disagi che l’utente per agevolare l’accesso alle misure di sostegno previste dai decreti del Governo il documento chiede alle banche di fornire Senza indugio istruzioni chiare omogeneo lì proprio il Ricky sulle regole e procedure interne da adottare al fine di assicurarne uniformità di applicazione su base volontaria le misure anche favore di categorie di soggetti che potrebbero portare in situazioni di difficoltà Io in relazione alla tipologia di rapporti contrattuali al momento comprese tema argomento alle difficoltà delle imprese del mondo del lavoro determinate dall’emergenza potrebbero accompagnarci gravi tensioni e poi possono fare Eco Da un lato la recrudescenza di tipologie di delittuosità comune e il manifestarsi di focolaio di espressione stilistica dall’altro così la ministra dell’interno in una circolare ai Prefetti in cui invita a mettere in campo una strategia complessiva di presidio della legalità e prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata si legge ancora c’è il rischio che nelle pieghenuovi bisogni fiamminghino perniciose opportunità per le organizzazioni criminali di chiusura l’ultima notizia è morto un altro farmacista per i cavi del 19 Antonio Tilli direttore di una farmacia comunale in provincia di Firenze mio collega che dobbiamo piangere dall’inizio dell’epidemia annuncio nota della Federazione Ordini Farmacisti Italiani questo tristissimo evento dice il presidente Andrea Mandelli deve essere un monito a non rilassare le misure di contrasto del contagio è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

