Ultime Notizie Roma del 11-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spazio all’informazione in questo sabato 11 aprile i dati della Protezione Civile il bilancio di oggi sull’emergenza coronavirus sono ormai più di 100269 le persone attualmente è positive in Italia un aumento di 1996 unità più alto di quello di ieri finocchi tornano a superare quota 600 precisamente 619 mentre i dati restano tutto sommato stabili di ieri però finti anche dal peggioramento dei dati Lombardi si conferma il calo dei ricoverati più o meno gravi oggi in terapia intensiva ci sono 116 i pazienti in meno di ieri continua a crescere il numero dei riti di circa duemila persone al giorno in totale raggiunge 32534 il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa la Protezione Civile sottolineaprossimi giorni non fate sciocchezze La fine è ancora lontana mi continua a supplicare state a casa State attenti e continuate ad essere responsabili come lo siete stati finora metteremo definitivamente alle spalle questa drammatica emergenza Quando verrà scoperto un bacino efficiente ed efficace aggiungere fuori fino ad allora abbiamo un solo antitodo noi stessi i nostri comportamenti non possiamo e non dobbiamo sbagliare i tempi dell’uscita dalla cosiddetta fase 1 e le credenze della commissione di vigilanza Rai Baracchini ha convocato una riunione informale dei commissari per martedì dopo aver ricevuto la lettera con cui lega Fratelli d’Italia farsi Italia attraverso i loro capi gruppo in vigilanza sono piatto di discutere le gravi dichiarazioni del presidente del consiglio conte con riferimento alla conferenza stampa di ieri del premier Salvini ha chiamato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimergli rammarico in linea le posizioni parlano di Attacco frontale Baracchina garantito quanto prima un proporzionato diritto di replica e leader dell’opposizione citati nelle dichiarazioni del premier negli Stati Uniti Donald Trump pubblica il decretoaprire assistenza Alitalia tra cui apparecchiature mediche personale militare nuovo record intanto di decessi ieri oltre 2100 500.000 i casi accertati finora i morti sono più di 18000 nel mondo superate le 100.000 vittime e tutto grazie per averci seguito la redazione vi augura una felice Pasqua nonostante le restrizioni e l’impossibilità a pranzo con amici parenti non dobbiamo mollare restiamo ottimisti presso il mondo sarà nuovamente aperto ad orario continuato linea alla regia

