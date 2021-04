Ultime Notizie Roma del 11-04-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e ancora una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio da tre settimane c’è una riduzione della diffusione del contagio ma il professor Franco Locatelli coordinatore del comitato tecnico scientifico intervistato dalla stampa dal Corriere della Sera invita alla prudenza finché non saranno stati messi in sicurezza anziani fragili per evitare di compromettere I risultati ottenuti ritiene che si potrebbe immaginare ad esempio una prima riapertura selettiva per accelerare spiega si sta considerando Di allungare l’intervallo tra la prima e la seconda doccia e 42 giorni usare le dosi disponibili per aumentare il numero dei nuovi vaccinati anche l’agenzia federale americana suggerito questa soluzione in caso di necessità cronaca sparato e ucciso la moglie e il figlio disabile una coppia di anziani coniugi proprietari della loro abitazione e all’arrivo dei Carabinieri si è sparato ferendolo in modo grave tragedia in un appartamento e a Rivarolo Canavese in provincia di Torino dove nella notte i militari hanno scopertopersone morte Renzo Tarabella 83 anni che ha sparato uccidendo la moglie settantanovenne Rosaria va Lovato il figlio Wilson di 51 anni i vicini i proprietari della loro casa Osvaldo di gara di 64 anni e la moglie Liliana e idem per V70 è in gravi condizioni in ospedale a Torino i Carabinieri della compagnia di Ivrea stanno cercando di stabilire il movente del gesto la pistola era regolarmente detenuta via poco più di 3 mesi dall’inizio della campagna in Italia vaccinato con entrambe le dosi il 38,79% degli over 80 mentre la prima cosa è stata somministrata al 68,20% immunizzati solo 150000 su 6 milioni di 70-79 in Italia la prossima settimana il siero di Johnson & Johnson con le prime 184.000 dosi circa delle 400 500.000 Aprile mercoledì dovrebbe consegnare oltre milioni di dosi all’inizio della settimana anche una parte di moderna ieri calo dei contagi con 17567 positivi e 340il funerale del principe Filippo sarà celebrato sabato 17 aprile al Castello di Windsor il principe Harry parteciperà ma non ci sarà meghan rinuncia anche in premier Boris Johnson che ha deciso di cedere il suo membro della famiglia reale visto che a causa delle normative anti covid potranno partecipare solo 30 persone Filippo è stato la mia forza la corte rievoca le parole della regina che secondo gli osservatori non cederà Lo scettro in un momento come questo decine di Salve di cannone sono ritornata ieri in tutte le quattro nazioni del Regno Unito nei territori d’Oltremare a mezzogiorno ora locale Papa Francesco ricorda la devozione del principe Filippo al suo matrimonio è la sua e prosegue rientro degli studenti nelle loro classi la Domani saranno quasi 6 milioni seicentomila gli alunni presenti a scuola sugli 8 milioni mezzo delle scuole statali e paritarie 8 su 10 quasi milioni in più settimana scorsa di cui ben 400 mila in Lombardia l’unica regione in controtendenza la Sardegna dove 63.000 alunni di seconda e terza media e delle superiori lasceranno Le aule si collegheranno da casa Marcellopresidente del sindacato ANIEF per la coesione sociale che porta di fatto il prossima settimana ha un aggiornamento anche dell’ accordo quadro sulle ipotesi di contratto collettivo o sulle arie con parte della dirigenza del corso Che significa significa che è una volta firmato questo nuovo accordo si potrà procedere finalmente rinnovo dei contratti per 3300000 dipendenti dirigenti pubblici tra cui 1100000 amministrativi docenti insegnanti educatori della scuola questo Allora porta ANIEF e di fatto ad aprire una nuova fase di assemblee che è organizzeremo terremoto vinceremo il programma la piattaforma sindacale ANIEF per il rinnovo del compatto lunedì e martedì prossimo e tutte le versioni eletto nelle liste ANIEF ma anche e i terminali associativi accreditati o del creditore nelleperché poi abbiamo intenzione di programmare più di 1000 assemblee in tutte le istituzioni scolastiche italiane per il personale docente ma anche con le tematiche per il personale ATA di religione cattolica per gli educatori per il personale che insegna all’estero e infine anche negli atenei nelle accademie e dei conservatori e in ogni singolo ente di ricerca è importante informare e consultare soltanto Informati e consultati lavoratori si potrà veramente rispettare la normativa comunitaria ogni qualvolta c’è una modifica di un contratto capire quali sono le reali esigenze bisogna partire ritardare la voce per costruire un’università più giusta una una una ricerca migliore per costruire anche una fame nuova ma per costruire anche un Ateneo che sia competitivo per costruire il paese domani è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa