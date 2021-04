Ultime Notizie Roma del 11-04-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio da tre settimane una riduzione della diffusione del contagio ma il professor Franco Locatelli coordinatore del comitato tecnico-scientifico intervistato dalla stampa e dal Corriere della Sera invita alla prudenza finché non erano stati messi in sicurezza anziani fragili per evitare di compromettere i risultati ritiene che si potrebbe immaginare ad esempio una prima riapertura selettiva per accelerare spiega si sta considerando Di allungare l’intervallo tra la prima e la seconda dose a 42 giorni e usare le dosi disponibili per il numero di nuovi vaccinati anche l’agenzia federale americana suggerito questa soluzione in caso di necessità Torniamo a parlare di scuola prosegue rientro degli studenti nelle loro classi da domani saranno quasi 6 milioni 100 mila gli alunni presenti a scuola degli 8 milioni e mezzo delle scuole statali e paritarie 8 su 10 quasi migliori in più della settimana scorsa di cui ben quattrocentomila in Lombardia l’unica regione in controtendenza la Sardegna dove 63000 alunni di seconda e terzahai delle superiori lasceranno Le aule si collegheranno da casa Andiamo all’estero Ci riprenderemo la camera e Senato nel 2022 e nel 2024 la casa bianca è l’annuncio dell’ex presidente Donald Trump è rivolta ai repubblicani finanziatori del partito riuniti a maralago il Tycoon anche attaccato il presidente Joe biden dicendo che è un’agenda molto impopolare per questo ha detto il primo presidente della storia moderna non essersi rivolto al adesso riunito nei suoi prime settimane La casa è aggiunto gli arrivi legare al confine con il Messico sono livelli più alti dal 2006 la difesa di Finnegan Lee helder accusato di concorso in omicidio volontario del vice brigadiere Mario Cerciello Rega ha chiesto per il ventenne americano La legittima difesa Durante il processo davanti alla prima Corte d’Assise che vede imputato anche Gabriele Natale hjorth l’avvocato Roberto capra affermato che nella ricostruzione della vicenda fornita da Andrea Varriale collega di Cerciello la notte del 26 luglio 2019 ci sono incongruenze sul fatto che Carabinieri fossero in borghese non hanno mostrato i tesserini di riconoscimento è aggiunto che il suo assistito a trecoraggio di alzarsi in questa vuole chiedere perdono lo sport in chiusura oggi l’inter capolista Sarà impegnata all’ora di pranzo in casa contro il Cagliari mentre la Juventus alle 15 attende il Genoa sempre alle 15 anche se a Napoli per una Lazio alle 18 Roma Bologna in chiusura fiorentina-atalanta alla trentesima giornata si chiude domani con Benevento Sassuolo ed è tutto Buona domenica

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa