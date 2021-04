Ultime Notizie Roma del 11-04-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno emergenza covid da domani l’Italia diventa arancione con sole quattro regioni in Campania Puglia Valle d’Aosta e Sardegna rosse e cominciano a vedere quindi la possibile senza meno restrizioni in Calabria Lombardia emilia-romagna friuli-venezia Giulia Piemonte Toscana c’entra nulla da aggiungere Abruzzo Basilicata Lazio Liguria Marche Molise Sicilia Umbria Veneto provincia di Bolzano e di Trento per il rientro degli studenti nelle loro classi da domani saranno quasi 6,6 milioni di alunni presenti a scuola sui 8,5 milioni statali e paritari 8 su 10 vaccini a poco più di 3 mesi dall’inizio della campagna L’Italia ha vaccinato con entrambe le dosi il 38,79% degli over 80 mentre la prima dose è stata somministrataper cento immunizzati solo 150000 su 6 milioni di 70-79 l’Italia la prossima settimana il siero di Johnson & Johnson con le prime 184.000 12 circa delle quattro 500.000 entro aprile mercoledì faiser dovrebbe consegnare oltre un milione di dosi all’inizio della settimana anche una parte di moderna la cronaca terrorizzava da circa un anno la sorella malata e due figli di quest’ultima che ospita va nel suo appartamento in un comune della provincia di Taranto li sottoponeva a continue vessazioni verso legale a letto la sorella incatenata la nipote 25enne che cercava di ribellarsi anche cercato di dare fuoco alla ragazza ma la mamma il fratello maggiore aperto da disagi psichici sono riusciti a fermarlo dopo la denuncia della ragazza della sua educatrice la polizia Ha arrestato un uomo di 49 anni zio della giovane andiamo in provincia di Torino un uomo ha sparato e ucciso la moglie e il figlio disabile e una coppia di anziani coniugi proprietari della nuova abitazione all’arrivo dei Carabinieri si è sparato ferendolo in modo grave tragedia in undi Rivarolo tutto bene la notte novità abbiamo scoperto 4 persone morte Renzo te la bella 83 anni che ha sparato in gravi condizioni in ospedale a Torino ha ucciso la moglie 79enne il figlio 50 vicini di casa di 74 e 70 anni i proprietari della loro abitazione è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa