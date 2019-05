Ultime Notizie Roma del 11-05-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 11 maggio Buongiorno per la redazione da Francesco Vitale in studio domani di nuovo la strage di migranti al largo della Tunisia con carta morti nel governo e scontro sui rincari Salvini chiede un salto di qualità e annuncia un decreto sicurezza habis che prevede Tra l’altro sanzioni severe le navi dei leoni che effettuano salvataggi nelle tue zone di Maio richiama Salvini alle sue competenze accusandolo di aver fallito Moavero invito a un maggior coordinamento dell’azione di governo puntando su in TV negli accordi bilaterali Intanto ieri sera è stato notificato il sequestro Lampedusa della nave Ionio dell’energia Mediterranea indagati comandante dell’equipaggio in salvo i 30 migranti l’energia Non ci arrendiamo Noemi la bimba di 4 anni raggiunta da un proiettile durante un agguato di camorra a Napoli aperto gli occhi respira da solo e ha parlato la madre proprio nel giorno in cui è stato catturato il presunto responsabile il prognosi resta riservataA dopo l’arresto di Orlando Del Re del Pratello accusato di aver fornito supporto logistico se vieni andato in prefettura di Napoli Di Maio saputo del Risveglio della bambina annullato tutti gli impegni in programma per oggi per recarsi presso le sedi istituzionali in ospedale di Confindustria Sicilia Antonello montante è stato condannato a 14 anni di reclusione era accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione accesso abusivo a sistema informatico per aver messo in piedi secondo l’accusa un vero e proprio sistema di spionaggio finalizzate a colpire gli avversari e mettersi alla testa di un governo parallelo in Sicilia il film Aveva chiesto 10 anni e che dicono gli altri presunti componenti della rete mentre prosegue il processo ad altri 13 imputati tra cui l’ex presidente del Senato Renato Schifani montante farà appello la salma di Davide e la cooperante trovato morto nella sua abitazione sull’ isola di Fogo Capo Verde Arriverà oggi alle 17:30 all’aeroporto di Roma Fiumicino i regali della famiglia fatto sapere di aver presentato il nome della famiglia una denunciala procura di Roma corredata di immagini girate all’interno dell’immobile Dove è stato trovato con la richiesta di una nuova autopsia il pentagono nunciato rinvio di missili Patrioti medioriente per fare dei potenziali minacce iraniane sulla base di rapporti di intelligence le stesse che nei giorni scorsi avevano introdotto gli Stati Uniti ad avviare nella regione una flotta da guerra è un gruppo di Bombardieri 4 dei già arrivati in Carrara Secondo te era una decisione dell’amministrazione Trump è basata su alcune carte prodotte dalle stesse persone che hanno fatto altrettanto nel periodo precedente l’invasione americana in Iraq Con riferimento all’attuale consigliere sicurezza nazionale di tratta Jon Boat il dialogo tra Stati Uniti e Cina va avanti dal segretario al tesoro americano ha consegnato nelle mani del vice premier cinese UK quello che suona come un ultimatum Pechino è il monito che gli Stati Uniti Ada 3 a 4 settimane per raggiungere un accordo altrimenti scatteranno dazi su altri 350 miliardi di dollari Beninin China Wall Street perde terreno sotto il peso delle 9:00 Creation il Dow Jones ferro del 102 il Nasdaq 220V indice Standard & Poor’s il 149 nuove manifestazioni oggi nel Venezuela indette dal leader dell’opposizione autoproclamatosi presidente interino Juan guaido per una nuova tratta della operazione Libertà Il deputato lui lo ridò fondatore del partito di Guido ha detto di essersi trasferito in Colombia per il timore di essere arrestato dalle forze di Maduro Braccio di Ferro intanto tra Stati Uniti e governo degli Stati Uniti Stanzione 12 società per presunta violazione dell’embargo la Marina Venezuela ma lontano dalla costa una nave Militare Americana al via oggi pomeriggio da Bologna alla prima tappa del giro d’Italia con la cronometro individuale che porterà i Corridori fino alla Basilica di San Luca a parte gli anticipi di Serie A gli occhi sono puntati sulla Spagna Dove si corre il Gran Premio dove botte aspettato ieri il più veloce a Madrid si giocherà la semifinale del mutuo Open di tennis Nadalcitypass e Djokovic fuori Federer E questa era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi e voi tutti ancora e augurio di un buon inizio di giornata e un buon proseguimento di ascolti state con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa