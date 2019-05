Ultime Notizie Roma del 11-05-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale la corona Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è salito ad almeno 70 migranti morti il bilancio del naufragio al largo della Tunisia ma il numero delle vittime potrebbe crescere fa sapere su Twitter alanson reti telefoniche gestita da attivisti che ricevono le richieste di soccorso dei Santi nel Mediterraneo nel governo italiano intanto di nuovo scontro sul tema con due vicepremier Matteo Salvini Luigi Di Maio su posizioni divergenti ancora politica nel giorno in cui si riaccende la polemica sui migranti le Ministro dell’Interno Matteo Salvini completo un decreto sicurezza ABS che si concentra in gran parte sulla lotta all’immigrazione clandestina il testo diviso in dodici articoli introduce nuove norme che chiariscono le competenze dei vari dicasteri A proposito sbarchi inasprisce le misure contro i trafficanti di esseri umani e prevede il potenziamento delle operazioni sotto copertura per contrastare l’immigrazione clandestina cronaca il Gup ha condannato inAntonello montante a 14 anni di reclusione l’ex presidente di ITC industria era accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione accesso abusivo a sistema informatico sarebbe stato il centro del cosiddetto sistema una rete spionistica utilizzata per salvaguardare se stesso e poi per gli avversari dandogli la possibilità di essere la testa di un governo parallelo in Sicilia il PM Aveva chiesto 10 anni e 6 mesi abbiamo ancora argomento Giovanni Impastato fratello di Peppino fondatore di Radio auto e militanti Democrazia proletaria ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978 allontanato al esponenti del MoVimento 5 Stelle dal corteo organizzato per commemorare il fratello assassinato non È ammissibile che chi sta al governo con i fascisti partecipi a un corteo antifascista sono venuti con le telecamere sono andati al cimitero per farti fotografare È scandaloso ha detto Impastato confermando la notizia di una quotidiano e andiamo all’estero cinese temi piano concordato di incontrarti di nuovo in futuro a Pechino di portare avanti le coseazioni che non sono fallite discussioni Franke costruttive ha detto il vicepremier cinese Luke e dopo l’undicesima ora un negozio di Washington incontrati ma è 10 netti al contrario ritengo che le piccole battute d’arresto normali inevitabili durante i negoziati tra due paesi guardando avanti Siamo ancora cautamente ottimisti annotato Leu in un video postato dall’asilo definente rinunciabili alcuni principi era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

