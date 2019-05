Ultime Notizie Roma del 11-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio all’indomani di una nuova strage di migranti al largo della tunisia. morti nel governo incontro sui rimpatri Salvini chiede un salto di qualità e non c’è un decreto sicurezza bis che prevede Fra l’altro sanzioni severe per le navi delle Ong MG che effetto salvataggi nelle zone Sar Di Maio richiama Salvini e le sue competenze accusandolo di aver salito Moavero invito a un maggior coordinamento dell’azione di governo puntando su incentivi negli accordi bilaterali Intanto ieri è stato notificato il sequestro a Lampedusa della nave Ionio indagati comandante dell’equipaggio in salvo i 30 migranti lo NG Non ci arrendiamo Noemi la bimba di 4 anni raggiunta da un proiettile durante un agguato di camorra a Napoli aperto gli occhi respira da solo e ha parlato la madre proprio nel giorno in cui è stato catturato il presunto responsabile la prognosi resta riservata dopo l’arresto di Armando del re e del fratello accusato di avere fornito supporto logisticoSalvini è andato in Prefettura a Napoli Di Maio saputo del Risveglio della bambina annullato tutti gli impegni in programma per oggi per recarsi prima nelle sedi istituzionali in ospedale Let’s presidente di Confindustria Sicilia Antonello montante stato condannato a 14 anni di reclusione era accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico per aver messo in piedi secondo l’accusa un vero e proprio sistema viaggio finalizzato a colpire gli avversari e mettersi la testa di un governo parallelo in Sicilia il PM Aveva chiesto 10 anni e 7 mesi giudicate con gli altri presunti componenti della rete mentre prosegue il processo ad altri 13 imputati tra cui l’ex presidente del Senato Renato Schifani montante cappello nata Naviga verso l’alto e il cooperante trovato morto nella sua abitazione sull’ isola di Fogo Capo Verde Arriverà oggi alle 10:30 all’aeroporto di Roma Fiumicino e legali della famiglia ha fatto sapere di avere presentato a nome della famiglia una denuncia presso la Procura di Roma ha corredata di immagini girate all’interno dell’immobile Dove è stato trovato con la richiesta di una nuova autoparliamo di cinema pensato prima come un film luce oltre il silenzio un progetto che affronta il tema dei percorsi di vita attraverso gli ambienti della moda la presentazione stampa prevista lunedì 13 maggio presso l’anica a Roma in viale Regina Margherita Noi abbiamo incontrato al telefono il regista Giuseppe racioppi Ti voglio bene il mondo di oggi o della moda sole Salve amichette le deviazioni illusioni un insieme di cose Purtroppo in questo mondo grandi ancora piccoli stavano le immagini di soldi che arrivano ti arriva quello che è il mondo della notte che nazionalità è conseguenziale quindipersonaggi importanti importanti per arrivare Purtroppo quello che è il mondo dell’aurora che purtroppo ripeto non c’entrano le donne questo mondo può succedere di tutto soldi stato un caso il meccanico si blocca il mondo la droga. Quindi vado fondamentalmente che c’è scritto curare la droga dove lo vedrò la Fabiola era che ho voluto creare che fatto questo mi è stato leggermente gesta musica questo per partito più di una volta che potresti rientrare proprio nella mente dello spettatorequesto è cercato di mettere portante anche gli amici di mercante importante allora dopo Marco dai insomma voglio dire di ultimo film Mel Gibson Buonasera a tutte persone che hanno le musiche autore musicale di Renato Zero di tanti grandi esci Non solo tre Musicanti di Romeo and Juliet tutto il mondiale sold-out i baci tutti quanti gli stati quindi comunque è protetto da una linea molto particolare e affascinante

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa