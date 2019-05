Ultime Notizie Roma del 11-05-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è salito ad almeno 70 migranti morti il bilancio del naufragio al largo della Tunisia ma il numero delle vittime potrebbe crescere far sapere su Twitter for reti telefoniche gestita da attivisti che ricevono le richieste di soccorso dei migranti nel Mediterraneo governo italiano intanto di nuovo scontro sul tema con due vicepremier Matteo Salvini Luigi Di Maio su posizioni divergenti il Ministro dell’Interno dopo aver annunciato un decreto sicurezza bis avverte se qualcuno rimpiangi porti aperti che stavano in Italia più clandestini e facevano morire in mare più persone sappia che avranno il sottoscritto un avversario irriducibile Cambiamo argomento stiamo attraversando un momento particolare nella vita del paese vigilia di un appuntamento elettorale importante è caratterizzato da qualche tensione politica proprio per questo credo sia interesse di tutti Non contribuire ad alimentarle nel coinvolgere nelle discoteche quotidiani istituzioni di garanzia come la nostra girandole da una parte o dall’altranoi siamo la Polizia di Stato Nola polizia privata al servizio di questo quello lo dice il capo della polizia Franco Gabrielli Intervistato dal Corriere della Sera riguardo alle polemiche suscitate da alcuni interventi degli agenti durante mettile Ministro dell’Interno leader della Lega Matteo Salvini Gabrielli Puntualizza io non ho il potere di censura relazione del ministro Steyr avviso comportamenti scorretti degli uomini agisco di conseguenza senza attendere vere di chicchessia ha detto ancora politica nel giorno in cui si riaccende la polemica sui migranti il Ministro dell’Interno Matteo Salvini completo un decreto sicurezza bis che si concentra in gran parte sulla l’immigrazione clandestina il testo diviso in dodici articoli introduce nuove norme che chiariscono le competenze dei vari dicasteri A proposito di sbarchi e inasprisce le misure contro i trafficanti di esseri umani e prevede il potenziamento delle operazioni copertura per contrastare l’immigrazione clandestina abbiamo decisamente argomento in sella per 3578 chilometri e 21 tappe parte l’edizionedel giro d’Italia con 176 Corridori 22 squadre partecipanti un’edizione aperta nei pronostici perché non sembra esserci un dominatore designato E perché 59 km a cronometro bi7 arrivi in salita in via oggi da Bologna ci staresti ancora per un’altra notizia spacciandosi per esorcista IN Medium con la capacità di esercitare poteri oscuri per fare due fidanzati e coppie un uomo di 62 anni Salvatore Randazzo avrebbe sfruttato lo stato di prostrazione psicologica in cui riduceva le proprie vittime riuscendo estorcere rapporti sessuali o denaro con la complicità di altre due persone Marina Spinnato 20 anni e Giuseppe Sciortino di 71 i tre sono stati arrestati dai carabinieri a Montelepre con la tua a vario titolo di violenza sessuale aggravata anche nei confronti di minori di 14 anni truffa aggravata dalla condizione di minorata difesa delle persone offese induzione favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione Sciortino e nipote del bandito Salvatore Giuliano è tutto buon proseguimento di ascolto

