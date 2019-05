Ultime Notizie Roma del 11-05-2019 ore 14:10

Roma Daily News radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in via Stati Uniti Cina avanti ma il segretario al tesoro americano ha consegnato nelle mani del vice premier cinese li quello che suona come un ultimatum Pechino è il monito degli Stati Uniti ha da 3 a 4 settimane per raggiungere un accordo altrimenti scatteranno dati itu altri 350 miliardi di dollari di beni made in China che abbiamo argomento torniamo in Italia 14 anni con la breviato appena quindi diminuita di un terzo 3 anni e 6 mesi di carcere in più rispetto a quanti ne aveva invocato dalla Procura di Caltanissetta durissima la pena decisa dal gruppo Graziella luparello nei confronti dell’ex presidente BCC industri Antonello montante industriale degli ammortizzatori rotti in tutto il mondo inventore di biciclette di lusso seppiato in tutti i salotti imprenditoriali politici nome di quell’alone di Antimafia che è riuscita a creare che l’ha portata a diventare responsabile legalità di Confindustrianuova tragedia in mare 70 migranti sono negati ieri a causa della fondamento della loro imbarcazione in acque internazionali a 40 miglia dalla città di sax in Tunisia 16 I Sopravvissuti e Organizzazione Internazionale per le migrazioni Tunisia ha fatto sapere che la nave proveniva dalla Libia quando inviato un segnale di soccorso scattata da alarm phone nelle acque internazionali al largo della città Costiera di sfax I sopravvissuti vengono raccolti e presa in carico dalle autorità tunisine tra i molti subsahariani anche persone provenienti dal Bangladesh e dal Marocco torniamo in Italia maturato in pieno contesto camorristico il tentato omicidio di Salvatore nurcaro in cui è rimasta gravemente ferita la piccola Noemi insieme con la nonna lo ha detto il procuratore di Napoli Giovanni Melillo nel corso di un incontro in procura Armando Del Re ritenuto colui che ha sparato è stato catturato in provincia di Siena dire fratello Antonio invece sono fermato nell’hinterland napoletano nei pressi di Nola ha dato supporto logistico ad Armando entrambi viene contestata la premeditazione migliorano itacondizioni di Noemi la bambina di 4 anni ferita durante questa qua che respira ora da sola la politica prima di chiudere nel 2019 meno darti meno reati commessi meno morti in mare se qualcuno rimpiangi i porti aperti che portavano in Italia più clandestini facevano morire mare più persone sappia che avranno il sottoscritto un avversario irriducibile così il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sottolineando che il primo gennaio Oggi sono sbarcate 1009 persone contro le quasi 9959 dello stesso periodo di un anno fa ed è tutto buon proseguimento di ascolto

