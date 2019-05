Ultime Notizie Roma del 11-05-2019 ore 15:10

Roma Daily News radiogiornale qua dell’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio invitati ad andarsene dalla polizia poche ore dopo il nostro arrivo a Milano per l’adunata nazionale degli Alpini l’intervento del vice questore del Capoluogo Lombardo CV dato uno strappo è accaduto ieri ha una quarantina di Penne nere del gruppo Ana di Robilante al primo giorno dalla trasferta partite in pullman dalle 4:00 con due pulmini carichi di attrezzature cibo grande ma ci sono arrivato intorno alle 7:00 la stazione centrale per sistemarti in magazzino ho ricevuto in comodato d’uso gratuito da una parente di un associato ti racconto della comitiva è intervenuto il vice questore ha prevalso il buon senso Cambiamo argomento andiamo a parlare di migranti nel 2019 meno sbarchi meno reati commessi meno morti in mare se qualcunoangiporti aperti che portavano in Italia più clandestini e facevano morire mare più persone sappia che avranno il sottoscritto un avversario irriducibile lo afferma il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sottolineando che dal primo gennaio 2019 Oggi sono sbarcate 1000 09 persone contro le quasi 9959 dello stesso periodo di un anno fa che abbiamo ancora argomento vitalizi Trentino Alto Adige la Consulta taglio previsto dalla legge legittimo anche se retroattivo per i giudici le norme rispondevano due si gente fondate la prima era quella di ricondurrà che le terre di equità e ragionevolezza gli assai favorevoli meccanismi di calcolo della autorizzazione degli assegni vitalizi la seconda era quella di provvedere al contenimento della spesa pubblica in lega annuncia un nuovo disegno di legge andiamo all’estero negli Stati Uniti la tregua commerciale con la Cina è finita quella che doveva essere la commerciale sanità con la decisione dell’amministrazione Trump e di imporre nuovi dazi sui 200 miliardi di prodotti cinesi aumentando lì dal 10 al 20per cento nel canto l’inevitabile rappresaglia di Pechino una spirale che fa tremare la comunità internazionale i mercati con Wall Street che recupera nel finale ma chiude la peggiore settimana dall’inizio del 2019 andiamo a Napoli mi arrestate Perché che ho fatto ha chiesto con una finta ingenuità quasi disarmante carabinieri che lo hanno bloccato nel Autogrill di Rapolano terme in provincia di Siena o figli ora pacchiana per Armando Del Re 29 anni ovvero l’uomo nero che una settimana fa in piazza Nazionale Firenze autore di un triplice tentato omicidio volevo uccidere Salvatore norcaro tuo amico e socio In affari ha finito solo per ferirlo centrale la piccola Noemi che sta per una settimana in fin di vita e la donna l’uomo nero e figlio d’arte figli o di quella camorra sanguinaria di Rione Monterosa di Secondigliano il padre Vincenzo a pacchiana legato prima di lavoro per invalidi estiva una piazza di spaccio sera poi legato agli amato-pagano era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

