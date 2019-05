Ultime Notizie Roma del 11-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano nuove puntate dello scontro Matteo Salvini Luigi Di Maio la principale sul decreto sicurezza blitz annunciato dal leader della Lega a un altro fronte si apre ora sul conflitto di interessi il decreto dei ministri in settimana come sono molto deluso non c’è nulla sui rimpatri il tema non sono gli arrivi che abbiamo fermato sui migranti Salvini non può sempre dare la colpa ad altri non vorrei che il decreto sicurezza a disposizione iniziativa per coprire il caso Siri quanta conflitto di interessi Movimento 5 Stelle rilancia la sua proposta chiede alla lega di smentire i contatti con Berlusconi Salvini replica con lui solo una telefonata di auguri venuto nel mondo della politica è morto Gianni De Michelis ex esponente di spicco del PSI di Craxi dico è stato a lungo vice segretaria e capogruppo alla Camera saluta 992 De Michelis è stato ministro degli Esteri primal’altro i trattati di Maastricht agli altri incarichi di governo anche quelli di vice presidente del Consiglio dei ministri del lavoro Venezia è morto nella sua città dove Era ricoverata da qualche giorno per l’aggravamento delle condizioni aveva 78-10 di bambini venezuelani con gravi patologie arriveranno a giorni all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma per ricevere cure in alcuni casi il trapianto di midollo ospedale apprende l’ANSA Infatti dato la disponibilità e la richiesta di accoglienza per i piccoli lanciata da Croce Rossa Internazionale ospedale di Caracas garantire l’accoglienza maritale 10 bimbi e dei loro accompagnatori due Hanno già ottenuto i documenti per la patente non ci sarebbero pure per gli altri e con il per in chiusura per rafforzare le proprie difese contro le potenziali minacce iraniane il pentagono ha deciso di inviare in Medio Oriente e anche una batteria di inutilità te o te la nave anfibia Harley intorno al che trasporta Marina piccoli anfibi elicotteri utilizzabili in vari tipi di operazioni militari tre giorni scorsi Washington aveva inviato nella regione la flotta da guerra è un gruppo di Bombardieri è tutto grazie per averci seguito le news del giorno la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa