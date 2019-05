Ultime Notizie Roma del 11-05-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale vediamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno politica in apertura nuove puntate dello scontro Salvini Di Maio la principale sul decreto sicurezza blitz annunciato dal leader della Lega ma un altro fronte si apre una sul conflitto di interessi il decreto in consiglio finito in settimana promette Matteo Salvini Sono molto deluso non c’è nulla sui rimpatri te ma non sono gli arrivi che abbiamo fermato sui migranti Salvini non può sempre dare la colpa ad altri replica di Maio Non vorrei che il decreto sicurezza mi sposto i millesimi iniziativa per coprire il caso Siri quanto è il conflitto di interessi Movimento 5 Stelle rilancia la sua proposta Chi è della Liga di smentire contatti con Silvio Berlusconi Salvini dichiara con lui solo una telefonata di auguri ed è morto Gianni De Michelis ex esponente di spicco del PSI di Craxi di quei stato lungo vicesegretario il capogruppo alla Camera dal 89-92 De Michelis è stato ministro degli Esteriti mando tra l’altro i trattati di Maastricht gli altri incarichi di governo anche quelli di vice presidente del Consiglio dei ministri del Lavoro Veneziana è morto nella sua città dove era ricoverato da qualche giorno per aggravamento delle condizioni almeno 8 anni Fiat 10 bambini venezuelani con gravi patologie arriveranno a giorni all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma per ricevere cure in alcuni casi il trapianto di midollo ospedale a prende l’ansia Infatti dato la disponibilità rispondendo alla richiesta di accoglienza per i piccoli lanciata da Croce Rossa Internazionale ospedale di Caracas garantire l’accoglienza mangiare le 10 figlie glielo da accompagnatori due Hanno già ottenuto i documenti per la patente non ci sarebbero neppure per gli altri può essere in chiusura per rafforzare le proprie difese contro le potenziali minacce iraniane in Pentagono ha deciso di inviare il Medio Oriente anche una batteria di missili Patriot e la nave anfibia al ritorno al centro Sport Marina veicoli anfibi e delicati riutilizzabili in vari tipi di operazioni militari fregio discorsi Washington aveva inviato una regione della flotta da guerra è un gruppo di Bombardieri è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima inbiz

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa