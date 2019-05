Ultime Notizie Roma del 11-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale con informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano migranti in apertura la guardia costiera tunisina intercettato nel pomeriggio in acque nazionali un’imbarcazione in difficoltà 35 km a nord di speck con a bordo 46 migranti dei quali denti in gran parte dei paesi subsahariani oltre a 6 tunisini l’ho appreso l’ANSA da fonti qualificate ieri fino a 70 migranti sono allegati quando l’imbarcazione sul quaderno ammazzati fatto una bordo 47 migranti dei quali 20 donne in gran parte dei paesi subsahariani oltre 6 tunisini l’ho appreso l’ANSA da fonti qualificate ieri prima 70 migranti sono annegati un’imbarcazione sulla Palermo ammazzati affondato in acque internazionali 40 miglia dalla città tunisina di sfax argomento ho vissuto questa vicenda molto male io sono una giornalista politica che ha scritto un libro normalissimoparla di fascismo Ma che ha iniziato una polemica sterile vergogno te l’ha detto Chiara Giannini l’autrice del libro Io sono Matteo Salvini pubblicato dal rapporto è presentato a Torino al Golden Palace dopo l’esclusione delle editori dal salone Salone con il mio libro in mano perché tu non la cittadina libera l’autrice ora parliamo della visita di Mimmo Lucano alla Sapienza di Roma lunedì ci sarò e andrò senza scorta perché ho mai fatto male a nessuno e perché non temo il clima di odio che mi sembra assurdo sarò lì per raccontare L’esperienza di accoglienza che abbiamo vissuto a Riace torta di bene e di umanità per tutti lo dice il sindaco sospeso di Riace Lucano e la presa di posizione di Forza Nuova che ha annunciato la volontà di bloccare la conferenza di lunedì con gli studenti di Roma la sapienza. ti mando tutto in chiusura quello che è avvenuto è un miracolo appena Noemi starà bene la porterò dal Papa il cardinale di Napoli Crescenzio Sepe al termine di una vendita la piccola rimasta ferita durante una sparatoria le ho portato un Perugia sorriso con gli occhi abbiamo detto il Padre Nostro tutti assieme e lei ha mosso le labbral’arcivescovo è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

