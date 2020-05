Ultime Notizie Roma del 11-05-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio una scossa di terremoto di magnitudo 3,3 è stata registrata alle 5:03 nel nord-est della provincia di Roma Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro a 5 chilometri da Fontenuova ea11 della capitale durante la paura tra la popolazione che ha avvertito Chiaramente la scossa al momento però non risultano danni a persone o cose secondo le verifiche fatte dai Vigili del Fuoco e Vediamo le altre notizie atteso oggi il via libera alla Teso decreto rilanciare 11 13 consiglio poi nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri Conte sembra che ha trovato la quadra nella maggioranza accontentando in particolare Italia viva su fisco e turismo niente Irap giugno bonus vacanze fino a €500 redditourgenza in due Trance premi fino a €1000 per medici infermieri 2000000000 mezzo per le imprese che devono adeguarsi alle norme via la tassa sui tavoli all’aperto oggi dati Istat sulla produzione industriale è oggi il tavolo tra governo e regioni sulle riaperture dal 18 maggio ci sarà una differenziazione territoriale potranno riaprire il gran parte delle attività economiche annuncia boccia Giada oggi previsto il ritorno al lavoro del 3% della ph in Alto Adige riaprono stamani bar ristoranti parrucchieri musei ulteriore rallentamento delle restrizioni Da oggi anche in Liguria sempre meno i contatti da coronavirus finita gli Stati Uniti hanno registrato altri 776 morti per coronavirus in 24 ore l’incremento più basso da marzo in totale dei decessi nel paese sfiora ora gli 80.000 contagi registrati sono circa oltre 1,33 milioni Giallo su un auto isolamento dipende smentito dalla Casa Bianca la disoccupazione negli Stati Uniti va verso il 25% secondo meoggi a Ginevra punto del OM Silvia Romano è rientrato ieri in Italia la volontaria rapita 18 mesi fa in Kenya è stata accolta e Ciampino da Conte Di Maio afferma di essere stata trattata di essersi spontaneamente convertita all’islam ha invece smentito di essersi sposata polemiche sull’ipotesi che si sia pagato un riscatto per la sua Liberazione si temono 40 vittime di scherzi miran dopo il lancio di un razzo partito per errore da un cacciatorpediniere contro un’altra nave da guerra durante un’esercitazione militare nel mare dell’oman fonti ufficiali hanno confermato l’incidente mi hanno ancora fornito dettagli esatti sulle vittime danni causati settimana decisiva per il calcio lo sport italiano la lega di Serie A si riunirà in assemblea d’urgenza mercoledì all’ordine del giorno possibile ripresa del campionato il rapporto con i licenziatari per i diritti audiovisivi del torneo per il triennio 2018-2021 sempre mercoledì il ministro Spadafora riferirà alla camera giunta straordinaria delil 14 che questa era l’ultima notizie buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa