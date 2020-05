Ultime Notizie Roma del 11-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio una forte scossa di terremoto di 3,3 gradi della scala Richter è stata avvertita questa mattina alle 5:03 a Roma l’epicentro del sisma 11 km di profondità è stato individuato nel quadrante nord-est della capitale secondo le prime segnalazioni di Protezione Civile vigili del fuoco non ci sarebbero danni la scossa è stata avvertita distintamente in tutta la capitale centinaia ai centralini del Vigili del Fuoco e cambiamo argomento aggiornamenti dalla regione Lombardia con il bollettino del 10 maggio i casi positivi sono stati 61507 ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e ridi incontrati l’altro ieri i decessi sono stati qua986 i malati in terapia intensiva sono 348 i ricoverati non in terapia intensiva sono 5248 i tamponi effettuati sono stati 485000 134 il bollettino della Protezione Civile ci parla di 802 nuovi casi e 165 vittime i casi di coronavirus in Italia aumentano d802 Per un totale di 200 19070 mentre bilancio delle vittime per covid-19 aumenta di 165 Per un totale di 30560 il numero dei decessi è il più basso dalla 14 marzo ieri è tornata in Italia Silvia Romano la volontaria rapita 18 mesi fa in un villaggio del Kenya è liberato in una zona non lontana dalla capitale della Somalia è arrivata a Ciampino bordo di un aereo dell’heysella mia famiglia e niente pubblicità diamo uno sguardo alla borsa quella di Tokyo segno rialzo e torna a quota 20 mila nella prima seduta della settimana sostenuta dai segnali di apertura del governo di Tokyo al graduale avviamento delle attività commerciali in gran parte delle prefetture dell’arcipelago e alla progressiva ripresa dell’economia l’indice Nikkei segno momento dello 0 68% a quota 20316,92 aggiungendo 137 punti sul mercato valutario Iene si indebolisce il cambio con il dollaro 106/96 sull’euro a 115 e 80 E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa