Ultime Notizie Roma del 11-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione terremoto a Roma Questa mattina a dopo poco dopo le 5 scossa di magnitudo 3,3 epicentro a 5 chilometri a sud-est di Fonte Nuova comune della città metropolitana di Roma Capitale ha una profondità di 10 chilometri la Protezione Civile conferma non ci sono danni Torniamo a parlare di coronavirus bollettino della Protezione Civile ancora in calo i numeri della pandemia in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 165 morti poco più di 1000 persone in terapia intensiva oltre 2100 i guariti confronto tra governo e conferenza delle regioni per avere chiarezza sulle ipotesi di riaperture dal 18 maggio Silvia Romano in Italia in abito Islamtutto bene fisicamente mentalmente la cooperante rientrata dopo 18 mesi di sequestro tra Kenya e Somalia a bordo di un jet dei servizi segreti italiani su arrivo si è tolta la mascherina e ha salutato con la mano sorridendo Poi l’abbraccio con i genitori le prime parole sono stata forte ad attenderla anche il premier Conte il ministro degli Esteri Di Maio ascoltato in procura a Roma ore attesa mia su a Milano La giovane ha confermato sua conversione all’islam spontanea e non forzata abbiamo in Francia la Torre Eiffel illuminato non mangi lavoratori in prima linea su uno schermo Sotto il monumento sono stati proiettati i volti di medici infermieri operatori sanitari addetti alle consegne edicolanti Le immagini erano Accompagnate da una scritta per fortuna eravate lì ancora coronavirus che ci porta negli Stati Uniti hanno registrato 766 ulteriori decessi nelle ultime 24 ore l’incremento più basso da marzo portando il totale a 79520 due morti lo rende NotoJohn Hopkins secondo cui i casi totali di positività registrati nel paese hanno raggiunto quota 1 milione e 300 29072 in un’intervista alla Fox il segretario al tesoro americano Stephen Hawking ha previsto che il tasso di disoccupazione ora al 14:07 % potrebbe presto Avvicinarsi al 25% non riaprire le attività produttive aggiunto Potrebbe causare un danno economico permanente ponendo il rischio più grande di quello di una ripartenza E questa era l’ultima notizia a voi tutti l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento

