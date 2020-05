Ultime Notizie Roma del 11-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata e un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio una forte scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 5:05 a Roma scossa di magnitudo 3,3 ha avuto epicentro a 5 chilometri a sud-ovest di Fonte Nuova 11 a nord-est della capitale dalle verifiche dei vigili del fuoco non risultano al momento danni a persone o cose è successo a metà prigionia quando ho chiesto di poter leggere il e sono stata contattata c’è anche la sua conversione all’islam nell’ultimo racconto di Silvia Romano gli inquirenti che indagano sul sequestro una scelta che ha definito spontanee non forzate in questi mesi sono stata trasferita frequentemente sempre in luoghi abitati ha detto non c’è stato alcun matrimonio in relazione solo rispetto ha detto Silvia Romano la cooperante davanti agli investigatoriPer quanti mesi del sequestro Torniamo a parlare di coronavirus 83320 4D attualmente positivi in calo di 1518 rispetto a sabato lo riferisce la Protezione Civile sottolineando che sono salita 30560 le vittime con un incremento di 165 in un giorno si tratta del dato più basso registrato dal 9 marzo i casi totali arrivano a quota 219070 con un incremento di 802 rispetto a sabato di guariti sono invece 100 5186 2155 nelle ultime 24 ore a premere lanciare ultimatum per riaprire il più possibile servizi negozi dal 18 maggio ormai non sono più solo i governatori leghisti del centrodestra a Friuli Veneto Alto Adige Ligure Calabria si aggiunge fatti anche il dem Michele Emiliano e a tutti ora risponde il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia che assicura che le regioni avranno presto le linee guida da seguire per le riaperturee andiamo adesso in America Latina nuova accelerazione oggi della pandemia da coronavirus dove meno di ventiquattrore contagi sono cresciuti di 18 mila unità raggiungendo quota 360 593 mentre si sono aggiunti 1300 Morti Per un totale complessivo di 20149 e quanto emerge da una statistica elaborata dall’ansa per 34 Nazioni territori latino-americani pure in assenza dei dati odierni che lo riguardano ancora non comunicati il Brasile si conferma il paese più colpito con 100 55939 contagiati 10627 morti seguito da Perù ed Ecuador nella classifica con più di 5000 contagi Si posizionano quindi il Messico con un alto numero di morti rispetta i contagiati il file la via la Repubblica Dominicana Panama e Argentina E questa era l’ultima notizia ancora a voi tutti l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa