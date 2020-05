Ultime Notizie Roma del 11-05-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli una scossa di terremoto magnitudo 3.3 è stata registrata alle 5:03 nel nord-est della provincia di Roma Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro a 5 chilometri da Fonte Nuova e 11 dalla capitale tanta la paura tra la popolazione che ha avvertito Chiaramente la scossa al momento non si registrano danni a persone o cose secondo le verifiche fatte dai Vigili del Fuoco paura anche nei comuni limitrofi a Fonte Nuova epicentro del sisma Guidonia Montecelio Monterotondo molte persone sbagliate anche dal boato che ha preceduto la scossa sono scesa in strada malgrado il temporale che si è scatenato subito dopo il terremoto come l’emergenzaGata l’epidemia di coronavirus ha cambiato la nostra vita Ora porto di Save the Children riscriviamo il futuro l’impatto del coronavirus sulla povertà educativa ha provato a dare alcune risposte quasi un genitore su 7 tra quelli in condizioni socio-economiche più fragili pari a 14,8 % ha perso il lavoro per via dell’ emergenza covid-19 la metà lo ha perso temporaneamente circa un milione e 5 ha più difficoltà a fare i compiti rispetto al passato e tra i bambini tra gli 8 e 11 anni quasi uno su dieci non segue mai l’elezione distanza o lo fa meno di una volta a settimana sono serena e durante il sequestro sono stata trattata sempre bene inizia così il racconto del rapimento di Silvia Romano agli inquirenti che l’ha ascoltata subito dopo il suo arrivo in Italia dopo Il rapimento 18 mesi fa in un villaggio del Kenya Mi hanno assicurato che non sarei stata uccisa E così è stato in questi mesi sono statada frequentemente sempre i luoghi abitati e alla presenza degli stessi carcerieri quanto alla sua conversione all’islam Silvia raccontato che è successo a metà prigionia quando ho chiesto di poter leggere il Corano e sono stata accontentata definendo la sua conversione all’islam che ha definito spontanea non forzata in questi mesi mi è stato messo a disposizione un Corano e grazie per ieri ho imparato anche un po’ di arabo una riunione del consiglio sul decreto rilancio si terrà alle 14 il Consiglio dei Ministri dovrebbe essere convocato in serata e quanto emerge dal lungo vertice di governo sul decreto con le nuove misure economiche per fronteggiare l’emergenza coronavirus è iniziato nel pomeriggio di ieri e si è concluso intorno all’una della scorsa notte questa mattina in Alto Adige sono aperti parrucchieri gare ristoranti come previsto dalla legge Provinciale approvata la scorsa settimana I saloni stanno ricevendo i primi clienti con orario prolungato io alcuni casi dalle 7 alle 21 per smaltire le lungheed è tutto Per ora grazie dell’ascolto Vi diamo appuntamento alle prossime oggi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa