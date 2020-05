Ultime Notizie Roma del 11-05-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli sarebbe stata raggiunta un’intesa sulla regolarizzazione Dei migranti che lavorano nel settore agricolo a quanto si apprende da fonti tutti i partiti di governo nel vertice di questa notte avrebbero sigla un compromesso sulla norma di cui si discute da giorni accanto al istanza del datore di lavoro Ci sarà anche l’istanza del lavoratore che c’era un permesso temporaneo di 6 mesi convertibile in permesso di lavoro alla sottoscrizione del contratto ma con verifiche più stringenti che provino di aver svolto in passato attività lavorativa nel settore agricolo produzione industriale crolla del 28% peggio del previsto lo diciamo da tempo la prende mia rischia di trasformarsi in carestia nella scelta su Irap proposta da Italia viva ora poco sul turismo industria innovazioneriaprire ripartire rilanciare adesso lo scrive su Twitter il leader D’Italia Villa Matteo Renzi all’interno del cimitero della Volta quartiere di Brescia sono state tumulate 60 urne cinerarie di altrettante vittime deltoide si tratta del primo rito funebre dall’inizio dell’emergenza il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada Ha citato uno dopo l’altro i nomi delle vittime e poi ha benedetto le urne nei prossimi giorni lo stesso avverrà negli altri cimiteri della città che sono ancora chiuso al pubblico il 12 Maggio Oltre 100 persone morte durante l’emergenza Saranno nel cimitero monumentale di Brescia e nel pomeriggio il vescovo celebrerà una messa per ricordare le vittime bresciane del 2020 entro dicembre Sono quasi 4 milioni di bianco logici che dovranno essere effettuati per mettersi in pari con gli anni precedenti a causa dello clown a quanto emerge dallo studio di nomisma il peso del lockdown sugli screeningdopo lo stop delle attività ambulatoriali del Ricovero non urgenti disposto con la fase 1 dell’emergenza coronavirus spiegano minima è stata avviata la graduale riapertura della sanità ordinare la riprogrammazione da parte delle aziende sanitarie nelle attività di erogazione delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali non urge Silvia è una giovane ragazza che ha vissuto 18 mesi prigioniera prima i Kenya poi insomma lì a soli 23 anni grazie all’impegno di donne uomini dello Stato a Genova e mentre in Italia tra le braccia della sua famiglia e questa è l’unica cosa che conta quell’abbraccio intenso finito vero emozionante di Silvia con il padre la madre e la sorella ha commosso tutti Silvia Evviva sta bene adesso per favore un po’ di rispetto lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio portando le foto di Silvia Romano ti abbraccia i genitori questa mattina e fonti della Farnesina hanno smentito quanto riportato da alcuni organi di stampa secondo cui l’annuncio della Liberazione di Silviaavrebbe sollevato uno scontro tra il Ministero degli Affari Esteri e la Presidenza del Consiglio ed è tutto Per ora grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa