Ultime Notizie Roma del 11-05-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sono circa 270 mila le imprese del commercio dei servizi che rischiano la chiusura definitiva se le condizioni economiche non dovessero migliorare rapidamente con una di apertura piena ad ottobre è la cena di ufficio studi di Confcommercio del rischio di chiusura delle imprese del terziario di mercato i settori più colpiti sarebbero gli ambulanti negozi di abbigliamento gli alberghi bar ristoranti e le imprese legate alle attività di intrattenimento e la cura della persona mentre in assoluto le perdite più consistenti Si registrerebbe tra le professioni meno 49.000 attività e la ristorazione meno 45mila imprese che è rimasto nelle mani dei rapitori il diario su cui Silvia Romano di scrivere i giorni della sua prigionia in Somalia in base agli elementi forniti nel colloquio di 4 ore con gli inquirenti La ragazza è stata tenuta in ostaggio sempre dalgruppo terroristico islamista Alex dopo essere stata ceduta dal commando armato formato da 8 persone che l’aveva prelevata in un centro commerciale in Kenya nel novembre del 2018 Silvia attesa casa Milà durante il colloquio con PM psicologa ha confermato di essersi convertita all’islam e arriva il lato di chiamarti Aisha il primo mese ha detto è stato il più terribile piangevo sempre l’economia e il comunicato il formulario con cui chiedere gli aiuti della nuova linea di credito che sarà siglato tra il Governo interessato alla commissione Ue che agisce per conto del Mac nel formulario che sostituisce vecchio memorandum vanno dettagliate le spese sanitarie fino al 2% del PIL possono includere la parte della spesa pubblica destinata alla sanità direttamente o indirettamente legate all’impatto dei covid-19 Ma che 2020/2021 specifica il modulo che messaggia raggiunta un’intesa nel governo sulle regolarizzazione Dei migranti nel settore agricolo accanto al istanza del datore di lavoro Ci sarà anche l’istanza del lavoratore che ho terrà un permesso teanno di 6 mesi convertibile in permesso di lavoro alla sottoscrizione del contratto ma con verifiche più stringenti che provino via Delle svolto in passato attività lavorativa nel settore agricolo e tutto grazie per averci seguito le news torna nella prossima edizione

