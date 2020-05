Ultime Notizie Roma del 11-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno una riunione del preconsiglio sul decreto rilancio si è tenuto oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe essere convocato stasera e quanto emerge dal lungo vertice di governo sul testo con nuove misure economiche per fronteggiare l’emergenza virus che si è concluso questa notte alle norme quella che dovrebbe cancellare per il 2020 in pagamento dell’irap da parte delle imprese chi lavora per verificare la platea delle misure le quali condizioni e oggi incontro tra governo regioni sulle possibili aperture del 18 maggio Spero che quella differenziazione territoriale possano riaprire ovunque poi sarà responsabilità delle singole regioni avere il quadro dei dati seconda ci andranno giù potranno riaprire anche altre attività dei contagi saliranno dovranno restringere e sarà più facile per tutti responsabilità e doveri questiparole del ministro boccia le regioni premono per riaprire al 18 maggio e apriremo tutto spiagge comprese dice il presidente della Liguria Toti andiamo negli Stati Uniti si sono registrati altri 776 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore incremento più basso da marzo il totale dei decessi nel paese sfiora gli 80 mila mentre i contatti sono più di 1,33 milioni la cena intanto 17 nuovi casi toccando i massimi delle ultime due settimane di cui 5 a Juan la Francia riapre dopo 7 settimane di lockdown qualche problema con la legge sulle regole da applicare nella fase 2 che non è stata promulgata in tempo la Russia nelle ultime 24 ore registrato un nuovo record di contagi circa 12.000 arrivando a toccare quota 200 21344 superando così li misuro l’ultima notizia una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata stanotte alle 5:03 nel nord-est della provincia di Roma il Sisma ha avuto ipocentro akm di profondità ed epicentro a 5 chilometri da Fonte Nuova e 11 della capitale nella quale i terremoti non sono frequenti Ma che rende noto l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia va monitorata tantissima la paura tra la popolazione ma nessuna è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

