Ultime Notizie Roma del 11-05-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio giorni Nella striscia di Gaza 20 vittime tra cui 9 minorenni denunciate dal Ministero della Sanità di hamas a Gaza causa degli attacchi israeliani Israele denuncia al lancio di 110 Razzi da l’ultimatum Diamante intraprendo un’ondata di attacchi contro obiettivi terroristici Intanto sono ripresi gli scontri tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana alla porta di Damasco se lati anche tafferugli alla spianata delle moschee vaccini il piano italiano procede spedito Con le somministrazioni che hanno superato le 24 milioni di dosi li hanno ricevuto almeno una dose sono ad oggi il 28% dell’intera popolazione mentre sono circa 3 milioni le dosi in arrivo questa settimana e che verranno distribuite le regioni innel Lazio a partire dal 17 maggio saranno estesi richiami di faiser a 5 settimane togliersi la mascherina all’aperto Concordo quando saranno raggiunti i 30 milioni di persone con almeno una dose di vaccino lo ha detto il Sottosegretario sileri che dicessi alla riapertura dei centri commerciali nel weekend si è aperta ieri una settimana decisiva per riapertura il coprifuoco che avrà uno snodo importante domani quando è in programma un incontro tra governo e regioni per verificare la possibilità di una modifica dei parametri che determinano il cambio di colore in particolare della RT Intanto oggi a Palazzo Chigi cabina di regia con draghi e i capi delegazione per fare il punto sulla situazione covid e5080a e positive ai test in Italia nelle ultime 24 ore 198 i decessi in aumento rispetto al giorno precedente il tasso di positività è del 3:09 % calcio laMentana promossa in Serie A torneo da cui mancava dalla stagione 98-99 L’Olandese van der orna vince la terza tappa del giro d’Italia da Biella a quest’oggi quarta tappa da Piacenza a Sestola nel tennis sinner supera in 27 Umberto e passa al secondo turno degli Internazionali di Roma dove affronterà Nadal eliminato invece Fognini anche Musetti al secondo turno è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa