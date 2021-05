Ultime Notizie Roma del 11-05-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio cabina di regia a Palazzo Chigi con draghi e capigruppo di maggioranza sulla situazione covid e sulle riaperture domani è in programma un vertice governo regioni sui parametri dei cambi colore il coprifuoco potrebbe slittare alle ore 23 niente mascherina all’aperto quando ci saranno 30 milioni di vaccinati in Italia lo dice sileri finora 24 milioni le dosi somministrate 3 milioni quelli in arrivo alle regioni in questa settimana altri 198 i decessi nelle ultime 24 ore tensioni sulla striscia di Gaza la battaglia sulla spianata delle moschee di Gerusalemme si è trasformato in uno scontro aperto tra Israele e la striscia dopo l’ultimatum di almeno 150 i razzi lanciati dalla exclave palestinese verso il territorio dello stato ebraicoche ha risposto con un’ondata di attacchi in cui sarebbero morte almeno 20 persone tra cui 9 minorenni ripresi gli scontri tra manifestanti palestinesi e la polizia israeliana anche la porta di Damasco Europea chiede lo stop immediato delle violenze in politica accelerazione per il nuovo Movimento 5 Stelle targato con te nonostante le rimostranze di Russo il progetto sarà presto votato su un’altra piattaforma degli scritti lo annuncia Crimi si prevede che il nuovo movimento costerà €1000000 l’anno Oggi prevista un’altra assemblea dei parlamentari 5 Stelle salta intanto Alleanza per le comunali di Roma e Torino col PD che ha convocato la segreteria maltempo da questo oggi e per tutta la settimana a temporali in molte regioni Specialmente al nord arancioni in Lombardia Piemonte allerta Gialla in Emilia Romagna Lazio Liguria Toscana Trentino Umbria Val d’Aosta e Veneto sono state pubblicate le località bandiere blu per quest’estate aumentaquelle totali italiane la Liguria la regione che ne ha di più ben 32 lo sport in chiusura a calcio la Salernitana torna in Serie A dopo 22 anni oggi la 36a giornata di campionato nel turno infrasettimanale inizia con l’anticipo napoli-udinese gli Azzurri devono vincere per assicurarsi la Champions League nel ciclismo Giro d’Italia oggi quarta tappa Piacenza Sestola è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa