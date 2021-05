Ultime Notizie Roma del 11-05-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione un bel ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio cabina di regia Palazzo Chigi si discute della situazione covid delle riaperture domani in programma un incontro governo regioni per i parametri dei cambi colore il coprifuoco potrebbe dare alle ore 23 e si discute anche della possibilità di togliere l’obbligo di mascherina all’aperto ma soltanto quando si saranno raggiunte le 30 milioni di vaccinazioni In Italia fino a 24 quelle somministrate 3 milioni le dosi in arrivo le regioni in questa settimana 198 i decessi nelle ultime 24 ore sulle recovery Fund l’Unione Europea studia uno strumento permanente Bruxelles e darà intanto a metà giugno alle valutazioni dei piani nazionali arrivati entro il 30 aprile a luglio potrebbero arrivare i primi fondi per quanto riguarda il fissoieri è disponibile il 730 precompilato maltempo oggi sull’Italia allerta arancione sulla Lombardia e sul Piemonte per temporali e intensi rovesci allerta in emilia-romagna Lazio Liguria Toscana Trentino Umbria Val d’Aosta e Veneto buone notizie per il turismo perché le bandiere blu sono aumentate in Italia la Liguria è la regione che ne ha di più 32 dopo quasi 200 giorni di stop anti-covid e ieri sera la scala ha raccolto il pubblico un simbolo di ripartenza come il 11 maggio di 75 anni fa quando Toscanini Diresse alla riapertura dopo i bombardamenti e stasera Muti dirigerà il Wiener philharmoniker nel cinema stasera si assegnano i David di Donatello & B Si annuncia che l’anno prossimo non trasmetterà Il Golden globes è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa