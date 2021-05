Ultime Notizie Roma del 11-05-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno maltempo in Piano tornano le piogge sull’Italia da questa mattina per tutta la settimana sono previsti temporali in molte regioni Specialmente al nord oggi allerta arancione in Piemonte dove ci segnalano le prime strade allagate in Val di Susa e Lombardia e in Emilia Romagna Lazio Liguria Toscana Trentino Umbria Valle d’Aosta e Veneto l’economia a marzo l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce dello 0,1% rispetto a febbraio Istat il settore autoveicoli Segna un balzo del 8,3% rispetto a febbraio È su base annua l’indice corretto per gli effetti di calendario Segna un più 175,8% mentre quello grigio in più 181,8 indice complessivo aumenta delle più 37,7% l’incremento fortissimo in confronto con i dati eccezionalmente bassi del marzo 2020 Quando furono adottate le prime misure di Chiusicausa della pandemia nella nota mensile sull’andamento dell’economia italiana listata vede prospettive favorevoli per i prossimi mesi fatto Italia si dice soddisfatta del pacchetto di proteste cartabia sulla Oggi il PD si unisce sul terra generazione per il nuovo Movimento 5 Stelle targato Giuseppe Conte nonostante le rimostranze di Russo il progetto sarà presto votato su un’altra piattaforma Dagli iscritti annunci Crimi si prevede che il nuovo movimento costerà €1000000 l’anno Oggi prevista un’altra assemblea dei parlamentari del Movimento Ciao Intanto l’alleanza per le comunali di Roma e Torino col PD che per questa mattina ha convocato la segreteria l’ultima notizia in chiusura i carabinieri del Ros hanno eseguito perquisizioni in numerose città italiane Roma Latina Padova Bologna treno Perugia Torino e Verbania nei confronti di 11 persone indagate per avere il risultato è offeso sui social il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le indagini hanno portato alla luce una strategia di aggressione di più alte istituzioni del paese con toast contenuti offensivi rilevati tra aprile 2020 febbraioindagati impiegati e professionisti alcune Collegami per ambienti di estrema destra è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa