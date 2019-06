Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Aprile Luigi in studio tregua tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio al termine del vertice di due ore ieri sera a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte resta la tensione però su come evitare la procedura di infrazione dell’Unione Europea i due vice definiscono positivo l’incontro con Salvini che esclude una manovra correttiva è Di Maio che indica nella abbassamento delle tasse la priorità mai avuto dubbi sulla tenuta del governo dice il leader della Lega Salvini momenti di paura ieri a New York dove un elicottero si è schiantato nel pieno centro di Manhattan a contro un grattacielo facendo tornare in mente il terrore dell’11 settembre 2001 l’unica vittima È stato il pilota del velivolo escluso il terrorismosi pensa ad un atterraggio d’emergenza un convoglio del tram monorotaia di Padova È deragliato ieri sera poco dopo la partenza del capolinea della Guizza autista del mezzo a rimasto leggermente ferito contusi ma non in modo serio anche i 4 passeggeri che si trovavano sul mezzo al momento dell’incidente il tram è uscito dalla rotaia colpi Pilone dell’illuminazione si è fermato col muso in un fossato Sporting chiusura questa sera all’allianz Stadium di Torino a scende in campo l’Italia di Roberto Mancini impegno contro la Bosnia per le qualificazioni a euro gli azzurri vanno a caccia della conferma dopo la convincente Vittoria contro la Grecia mille cautela insieme alla Grecia anche la Bosnia può dare fastidio per la qualificazione ha detto Mancini a grandi calciatori come Zeco e Pjanic e creano tanto giocando in verticalecommento è tutto bella redazione Vi auguro una buona giornata

